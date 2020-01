Reuters: Passasjerfly styrtet i Afghanistan

Det har vært en flyulykke i provinsen Ghazni i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

Et passasjerfly skal ha styrtet i Deh Yak-distriktet i provinsen Ghazni i Afghanistan, melder Reuters med henvisning til lokale myndigheter.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sier Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni, ifølge NTB.

Ulykken skjedde litt etter klokken 13 lokal tid mandag, ifølge Noori.

Meldingen er ennå ikke bekreftet, men flere melder om ulykken, blant dem BBC News. De viser til en lokal talsmann som hevder at flyet var eid av statlige Ariana Afghan Airlines, men fungerende leder for Ariana Afghan Airlines avviser at det er snakk om deres fly, melder afghanske Pajhwok Afghan News.

Det var 83 passasjerer om bord i flyet, som var på vei fra Herat til Kabul, meldte det afghanske nyhetsstedet Ariana News. Senere kom de med en oppdatering basert på meldinger fra kontrolltårnet på Herat lufthavn i Afghanistan. De opplyser at det var i alt 110 mennesker om bord og at flyet var på vei fra Herat til Delhi, India.

Innenriksdepartementet bekrefter at det har vært en flyulykke, melder Ariana News.

Redningsarbeidere er på vei til ulykkesstedet, men det er uklart om de vil bli hindret av Taliban eller få fritt leide.

Landskapet i Ghazni er fjellendt, og provinsen ligger ved foten av den store fjellkjeden Hindu Kush.