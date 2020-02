Rev Trump-talen i stykker:  - Jeg har aldri opplevd noen opptre så barnslig i hele mitt liv

Nancy Pelosi får både kritikk og ros etter at hun rev i stykker Donald Trumps tale om rikets tilstand.

NEW YORK (Nettavisen): - Det var respektløst og under hennes standard. Hun er i ferd med å senke seg ned på Trumps plumpe nivå. Hun har en litt for imponerende karriere som parlamentariker til å la seg vippe av pinnen slik, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

Det var under Trumps tale om rikets tilstand natt til onsdag at Pelosi rev i stykker talen til Trump, da han var ferdig med å snakke til Kongressen.

På TV-bildene kan man se Pelosi rive en kopi av Trumps tale i to, mens presidenten selv står med ryggen til. Se videoen øverst i saken.

«Shame of The Union»

Tabloid-avisen New York Post slår også hendelsen stort opp på forsiden onsdag.

«Tore Loser» skriver avisen, med henvisning til at hun er en «sore loser», eller en «dårlig taper».

Avisen skriver også «Shame of The Union», et ordspill opp mot talens opprinnelige navn, «State of The Union».

Forsiden til New York Post på onsdag. Foto: Faksimile: NY Post

- Har aldri opplevd noe så barnslig

Hendelsen er naturlig nok en av de store snakkisene i USA og verden dagen derpå.

- Jeg har aldri opplevd noen opptre så barnslig i hele mitt liv, sier Fox-kommentatoren Jason Chaffetz om hendelsen, ifølge CNN.

En annen person som reagerte sterkt var visepresident visepresident Mike Pence

- Jeg var ikke sikker på om hun rev i stykker talen eller Grunnloven, sier Pence.

«Revet rett ut av Trumps egen lærebok»

Pelosis opptreden fikk også sin egen hashtag på Twitter etter hendelsen, #PelosiTantrum, noe som kan oversettes til «PelosiRaserianfall».

Men Polosi får også ros. Analytikeren Brian Stelter i CNN Business mener nemlig at Peliosis stunt var «effektiv» og «revet rett ut av Trumps egen lærebok».

Her ser man bildet av Nancy Pelosi der hun river talen til Donald Trump i stykker etter at han har talt til Kongressen. Foto: Scanpix

- Trump er i siget for tiden

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som også er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, er derimot ikke imponert.

- Jeg tolker opptrinnet som uttrykk for oppriktig frustrasjon overfor Teflon-Trump. Hun ser ham som uverdig for presidentjobben, men han er i siget for tiden, sier Mjelde.

Som legger til:

- Både Pelosi og Trump har et institusjonelt ansvar for å opptre på en viss måte overfor motsatt statsgren. De var begge der i en høytidelig, offisiell sammenheng. De skal ikke undergrave respekten for den andre, men gjorde det, sier Mjelde.

Pelosi: - Det mest høflige jeg kunne gjøre

Nancy Pelosi kommenterte ellers hendelsen slik:

– Det var det mest høflige jeg kunne gjøre med tanke på alternativene, sa Pelosi til en journalist like etter talen, ifølge NTB.

Pelosi har også lagt ut denne Twitter-meldingen etter at Donald Trump ikke tok henne i hånden like før han holdt sin tale.

Trump har på sine side ikke kommentert hendelsen direkte, men han har retweetet flere meldinger der personer kritiserer Pelolsi, som denne, der Pelosis opptreden blir betegnet som «skammelig».