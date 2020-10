Riksadvokaten henlegger Jaren-saken

Sønnen til 66-åringen som ble drept i en politiaksjon på Jaren i fjor, fortviler etter at Riksadvokaten har henlagt ankesaken. – Hårreisende, sier han.

– Jeg er fortvilet. Jeg skjønner ikke at dette går an i Norge, sier sønnen Tom Lien til NRK.

Det var i august i fjor at Tron Simen Lien døde etter å ha blitt truffet av tre skudd fra politiet inn i huset sitt på Jaren. 66-åringen var psykisk syk, han hadde forskanset seg inne i huset og oppførte seg truende.

Les også: Tron Simen Lien (66) ble drept i politiskyting på Jaren

Spesialenheten for politisaker etterforsket to polititjenestemenn, men saken ble henlagt i juli. Sønnen klaget avgjørelsen inn for Riksadvokaten, som nå avviser anken.

– Jeg synes det er hårreisende. Det er helt ute av kontroll, sier Tom Lien.

Riksadvokaten skriver i sin henleggelse at de har gjennomgått sakens dokumenter og at de har kommet til at den er henlagt med rette. Videre heter det at det ikke er grunnlag for videre etterforskning basert på opplysningene i saken.

Lien har ennå ikke bestemt seg for hva han ønsker å gjøre videre i saken, men har startet organisasjonen «Folket mot maktmisbruk», som skal jobbe med saker som dette.

– Jeg føler meg tråkket på av systemet, det er ikke noe justis. Og jeg er redd dette skal hende andre, sier han.

Les også: Sønnen klager politiet inn for Riksadvokaten etter Jaren-saken