Riksalarm i Sverige: Drapsmann (18) har rømt

Den 18 år gamle mannen Abdirizak Abdimalek Osman fikk hjelp til å rømme.

Forrige tirsdag var Osman på kjøpesenteret Hede Fashion Outlet i Kungsbacka, sør for Gøteborg, da han var i varetekt hos to offentlige ansatte. Det var midt på dagen og plutselig skjer det noe ganske oppsiktsvekkende.

To menn kom joggende bakfra og nærmet seg Osman og de to ansatte. Expressen skriver at de to mennene raskt fikk Osmans oppmerksomhet. 18-åringen stoppet opp, snudde seg mot dem og begynte å gå i den retningen. Ifølge den svenske avisen sto de to ansatte stille ved en parkering, mens Osman og de to mennene snek seg unna i en blå privattaxi.

- Disse to vennene går bort til de ansatte og sier at det er best at dere ikke gjør noe. Derfor tør de ikke gjøre noe annet enn å forbli passive. Det kan hende det blir sagt at et skytevåpen eller lignende, sier Christer Fuxborg, politiets pressetalsmann, ifølge Expressen.

Drepte 24-åring på pizzarestaurant

Osman ble dømt for drap etter at han skjøt en 24-åring på en pizzarestaurant i Rinkeby, 8. januar 2018. Da var Osman kun 16 år gammel, og ble derfor dømt til å sitte inn på et ungdomsanstalt.

Ifølge dommen hadde Osman fått 18 år i fengsel, hvis han hadde vært myndig da drapet skjedde. SIS, som er den statlige myndigheten i Sverige med ansvaret for ungdomsanstaltene, tar ingen selvkritikk på at Osman var ute på permisjon.

- Man gjør en sikkerhetsvurdering i flere ledd. Man ser på om det er forutsetninger for å komme seg ut. Vi bedømte det slik at det var betryggende omstendigheter for det korte oppholdet utendørs, sier kommunikasjonssjefen i SIS, Ola Karlsson Rühmkorff, til Expressen.

Utsatt område

Drapet skal ha blitt utført på grunn av en gjengkonflikt i Rinkeby, som de siste årene har hatt store utfordringer med høy kriminalitet og stor innvandringstetthet.

Bydelen ligger i utkanten av Stockholm, og har til og med blitt omtalt som en «krigssone» av politiet.

- Rinkeby er nesten som en krigssone. Når politiet arbeider der jobber de som forsvaret skulle gjort, sa Lise Tamm, leder for den svenske Riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet i 2017.

Bydelen Rinkeby i Sverige har blitt omtalt en rekke ganger i Norge, som skrekkeksempelet på hva dårlig integrering og gettofisering av bydeler kan føre til. Bydelen er en av flere såkalte «no-go»-soner der politiet ikke har kontroll. I valgkampen til valget i 2017 dro innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på en mye omtalt tur dit.