Riksrettsrapport: Overveldende bevis for at Trump har misbrukt embetet

President Donald Trump satte sine egne politiske interesser over nasjonens interesser, konkluderer rapporten etter riksrettshøringene i Representantenes hus.

Ifølge Washington Post viser riksrettrapporten at Donald Trump satte sine egen politiske interesser foran nasjonens. Etterretningskomiteen i Representantenes hus la tirsdag fram sin rapport etter høringene for et par uker siden.

Rapporten konkluderer med at president Donald Trump satte sine egne politiske interesser over nasjonens interesser. Den konkluderer også med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt i Ukraina-saken.

«Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg», står det å lese i rapporten.

Demokraten Adam Schiff har ledet den offentlige riksrettshøringen de to siste ukene.

Der konkluderes det også med at Trump forsøkte å hindre Kongressen i å gjennomføre granskningen.

- Ingen er over loven, skriver demokraten Adam Schiff på Twitter tirsdag kveld, i forbindelse med offentliggjøringen av etterretningskomiteens rapport. Det er Schiff som har ledet riksrettshøringene om president Donald Trumps omstridte samtale med Ukrainas leder.

Kongresshøringene om riksrett starter onsdag

Schiff opplyste i forrige uke at resultatet av riksrettsgranskingen skulle være klart denne uken, og ved 20-tiden norsk tid kom meldingen om at rapporten var klar.

– Bevisene på presidentens urett og dårlige oppførsel som vi har samlet, er klare og uomtvistelige. Det som gjenstår å vurdere, er om denne oppførselen er forenlig med presidentembetet og om det er berettiget å starte en riksrettsprosess, uttalte Schiff i forrige uke.

Han har i høringene fordømt Trumps framferd og Republikanernes forsvar av presidenten. Schiff har ledet de siste ukers offentlige riksrettshøringer, og han mener det har blitt lagt fram en stor mengde bevis på kort tid, til tross for forsøk på å hindre etterforskningen fra Trump og hans administrasjon.

Schiff uttalte i forrige uke at komiteen ikke utelukker muligheten for ytterlige vitneforklaringer og høringer.

Kongresshøringene om riksrett mot president Donald Trump starter onsdag, men Trump har sagt at an selv ikke vil delta. Men Trump, som for øyeblikket befinner seg i London i forbindelse med NATO-møte, utelukker ikke å delta på et senere tidspunkt.

Trump ble i forrige uke offisielt invitert til å delta i høringene mot seg, men på søndag kveld opplyste derimot hans advokat at Trump ikke ville delta.

Avslaget på invitasjonen kom som et fem sider langt brev til lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, Jerry Nadler.

– Vi kan ikke med rimelighet forventes å delta i en høring mens vitnene ennå ikke er navngitt og det er uklart om justiskomiteen vil sikre presidenten en rettferdig prosess gjennom ytterligere høringer, skriver advokat Pat Cipollone i Det hvite hus.

– Under de nåværende omstendighetene har vi derfor ikke til hensikt å delta i høringen onsdag, skriver Cipollone.

I brevet beskriver advokaten undersøkelsene mot Trump som grunnløse og svært ensidige.

Ikke rettferdig

Under delen av høringene som altså starter onsdag skal blant annet jurister med grunnloven som ekspertfelt uttale seg om det juridiske grunnlaget for riksrettsprosessen. Høringene vil skje samtidig som etterretningskomiteen er ventet å legge fram en rapport som inneholder en sammenfatning av bevisene mot Trump.

– En invitasjon til en akademisk diskusjon med jussprofessorer vil ikke begynne med å gi presidenten noe som ligner en rettferdig prosess, skriver Cipollone i brevet.

Han skriver videre at et svar om en mulig separat deltakelse fra Trump under høringene på et senere tidspunkt, vil komme innen fredag. Dette er en alternativ frist fastsatt av Nadler i invitasjonen til Trump.

Det var på forhånd ventet at Trump ikke ville delta på høringen selv om han var gitt en mulighet til dette. Den 4. desember har presidenten planlagt å delta på NATO-toppmøtet i London.

– Sløsing med tid

Når justiskomiteen møtes onsdag vil den starte arbeidet med å avgjøre om bevisene som er samlet i etterforskningsfasen av prosessen oppfyller de konstitusjonelle kravene for sette riksrett mot presidenten for å ha forbrutt seg mot reglene om «forræderi, bestikkelse eller andre forbrytelser og forseelser.»

Komiteen forventes å vurdere minst fire tilfeller hvor den mener det kan foreligge brudd på reglene som dreier seg om maktmisbruk, bestikkelser, forakt for kongressen og hindring av rettferdighet.

– Dette er en fullstendig sløsing med tid, sa Republikanernes leder i justiskomiteen, Doug Collins, i et intervju med Fox News på søndag.