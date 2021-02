Riksrettssaken mot Trump direkte: Biden tror noen vil endre mening

USAs president Joe Biden mener at bevisene som Demokratene legger fram i riksrettssaken mot Donald Trump, kan få noen republikanere til å endre oppfatning.

– Jeg gjetter at noen vil endre oppfatning, sier Biden til pressen i Det hvite hus kort tid før Senatet samler seg til tredje dag i riksrettssaken.

Følg riksrettssaken direkte her:

Trump er tiltalt for å oppildne til opprør mot Kongressen 6. januar. Torsdag skal de demokratiske kongressmedlemmene som utgjør aktoratet, forsette sin bevisførsel på andre dagen.

Biden sier at han ikke så onsdagens rettsforhandlinger i Senatet direkte, men at han har fått med seg nyhetsmeldingene om de timelange videobevisene som viser hvordan mobben tok seg til kongressbygningene.

Senatorene samlet seg torsdag for tredje dag på rad i den andre riksrettssaken mot Trump.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen den 6. januar.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt, noe som betyr at en fellende dom krever at 17 republikanere må slutte rekkene med de 50 demokratene i Senatet.

Tror ikke Trump blir dømt

Donald Trump kommer neppe til å bli kjent skyldig i riksrettssaken, mener den republikanske strategen Karl Rove.

Demokratene må overbevise 17 republikanske senatorer for å sikre at to tredeler av Senatets 100 medlemmer stemmer ja i skyldspørsmålet.

– Jeg tror at det til slutt ikke vil være 67 stemmer for å kjenne presidenten skyldig, sier Rove til Fox News torsdag.

Han føyer til at enhver republikaner som skal gjennom et valg i 2022 i et vanskelig distrikt eller en vanskelig delstat, trolig vil oppleve at videomaterialet blir brukt mot dem.

Lar frem sterke videobevis

På onsdag brukte demokratene andre dag av riksrettssaken til å vise dramatiske videoklipp og stemple Donald Trump som øverstkommanderende for opprøret.

– Han samlet og oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen, hevdet sjefanklager Jamie B. Raskin onsdag.

Stacey Plaskett, en av anklagerne i riksrettssaken mot den tidligere presidenten, viste videoklipp fra stormingen av Kongressen.

I et av klippene forsøker politibetjenten Eugene Goodman å tiltrekke seg inntrengere, for å styre dem bort fra politikerne. Visepresident Mike Pence skal ha oppholdt seg i rommet ved siden av senatssalen, og på et tidspunkt skal de ha vært kun 30 meter fra Pence.

Videobildene viser at Pence blir sendt ned en trapp til et trygt oppholdssted sammen med familien sin.

Se videoen her:

(©NTB)

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene