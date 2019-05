Riksvei 7 over Hardangervidda stengt på grunn av uvær

- Brøytemannskapene regner med å få åpnet veien klokka 09, melder Statens vegvesen.

Riksvei 7 over Hardangervidda mellom Buskerud og Hordaland er fredag morgen stengt på grunn av uvær.

- Brøytemannskapene melder at de regner med å få veien åpnet igjen klokka 09, melder Vegtrafikksentralen vest.

Meteorologisk institutt er ute med farevarsel for vanskelige kjøreforhold for fjellet i Sør-Norge unntatt langfjella. Årsaken er temperaturer omkring null grader og perioder med snø- eller sluddbyger.

Det er også meldt om vanskelige kjøreforhold i Nord-Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet, Salten og Ofoten.

Riksvei 15 over Strynefjellet i Oppland var natt til fredag stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold, men klokka 04.30 meldte Vegtrafikksentralen øst at veien var åpen for trafikk igjen.

