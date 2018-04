Ringte politiet og fortalte at de hadde en død mann i bilen

Tre polske menn sitter i avhør etter at de mandag formiddag meldte seg for politiet på Romerike og fortalte at de hadde en død mann i bilen.

Den døde mannen er en polsk statsborger i 50-årene, ifølge politioverbetjent Kenneth Warming i Øst politidistrikt. Politiet vet ikke når eller hvordan mannen døde og håndterer derfor saken som et mistenkelig dødsfall.

– Vi har ikke noen holdepunkter nå for at det har tilstøtt avdøde noe kriminelt. Han er sendt til obduksjon, sier Warming til NTB.

Det var mandag formiddag at politiet på Romerike ble kontaktet med beskjed om at de befant seg en død mann i en bil i Gjerdrum. Tjenestemennene som rykket ut fikk bekreftet opplysningene, ifølge Warming.

Fire polske menn skal forut for varselet til politiet ha befunnet seg sammen i bilen. Flere av de involverte har registrert adresse i boligen på Gjerdrum.

De tre mennene har foreløpig status som vitner, og satt mandag ettermiddag i avhør med politiet, ifølge Warming. Det vil avhenge av hva som kommer fram i de kriminaltekniske undersøkelsene og i avhørene om en eller flere av dem skal få endret sin status i saken til mistenkt.

Warming vil ikke kommentere om avdøde hadde noen ytre tegn som kunne si noe om hvordan polakken mistet livet.

