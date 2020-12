- Risiko for at enkelte valgmenn bryter løftet sitt

Mandag blir Joe Biden formelt valgt til USAs president. Enkelte valgmenn kan imidlertid finne på å bryte med partiets vilje.

Selv om presidentvalget ble avholdt 3. november, og avklart noen dager senere, er det først mandag 14. desember at Joe Biden formelt velges som USAs 46. president.

Da møtes 538 valgmenn (valgmannskollegiet) for å stemme på USAs neste president og visepresident. I henhold til grunnloven er det ikke velgerne, men valgmannskollegiet som velger landets president og visepresident.

Les også: Sjokkerende mange mener valget ble stjålet fra Trump

Valgmennene representerer landets 50 delstater og valgdistriktet Washington D.C. Valgmennene har på forhånd gitt løfter om at de skal stemme utfra delstatens valgresultatet 3. november. Det vil si at de 20 valgmennene fra for eksempel delstaten Pennsylvania, er forpliktet å stemme på Biden.

Biden fikk flertallet av stemmene i Pennsylvania og vant dermed delstatens 20 valgmenn.

Når alle stemmene er talt opp, er det ventet at Joe Biden og Kamala Harris har fått 306 stemmer, godt over de 270 som trengs, mens president Donald Trump får 232.

Les også: Flere knivstukket i sammenstøt etter Trump-demonstrasjon i Washington

- Sterk demokratisk norm

Men enkelte ganger skjer det at en såkalt «troløs» valgmann bryter løftet sitt, og stemmer på en annen kandidat. Det kan også skje på mandag.

- Ja, men ikke mange nok til å omgjøre valgresultatet. 33 delstater samt Washington D.C. pålegger valgmennene sine å stemme på den som fikk flest velgerstemmer i deres delstat. I de 17 andre delstatene kan valgmennene stemme som de vil - det er likevel en sterk demokratisk norm at valgmennene skal bare bekrefte velgernes dom. Så det er nesten aldri reell fare for at valgresultatet kan omgjøres, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- I 2000 vant imidlertid George W. Bush med 271 valgmenn - kun én enkelt mer enn minimumskravet. Da kunne vi risikert at valgresultatet ble omgjort, sier Mjelde.

- Blind partilojalitet

Etter presidentvalget i 2016 var det hele syv valgmenn som brøt med løftet, og stemte på en annen kandidat, skriver The Hill. 306 av valgmennene hadde den gang forpliktet seg til å stemme på Trump, og 232 skulle stemme på Hillary Clinton. Etter avstemningen til valgmannskollegiet endte Trump med 304 valgmenn, mens Clinton endte med 227. Syv valgmenn fra Texas, Hawaii og delstaten Washington valgte altså å stemme på helt andre kandidater enn Trump og Clinton.

I år er det imidlertid mindre risiko for at dette skal kunne skje. Det skyldes en høyesterettskjennelse fra tidligere i år, som gjør det mulig for delstatene å straffe eller fjerne valgmenn som endrer stemmen sin.

Professor i politisk historie ved Princeton University, Julian Zelizer, sier til The Hill at det likevel er en mulighet for at enkelte valgmenn bryter løftet sitt og stemmer på en annen kandidat.

- Det kan tenkes at det blir noen få som gjør det. Gitt den typen påstander presidenten har kommet med og den blinde partilojaliteten, så kan dette skje. Men som vi har sett, har majoriteten i den politiske verden ikke fulgt presidentens linje, sier Zelizer.

Les også: Støttedemonstrasjon for Trump i Washington

Det har vært noen få tilfeller av såkalte troløse delegater som ikke har stemt eller forsøkt å stemme slik de skulle. Det har imidlertid aldri påvirket resultatet.

Grunnen til at det er lite trolig med troløse delegater, er at det er partiene selv som utnevner lojale medlemmer til valgdelegater.

Har Trump presset noen valgmenn?

Et av Trumps siste forsøk på å omstøte valget, var ved å presse republikanske guvernører i delstater som Biden vant, til å utnevne et annet sett med valgdelegater som ville stemme på ham, i strid med folkeviljen. Men guvernørene avviste presset.

- Har Trump prøvd å påvirke eller presse valgmennene i sin favør, i så fall hvordan, Mjelde?

- Ja, men indirekte. Trump forsøker å stjele valget ved å be delstatene utpeke nye valgmenn som skal stemme på ham, i direkte strid med valgresultatet. Dette kalles i forskningen for et forsøk på et «autogolpe» - et selvkupp hvor han kan forbli ved makten selv om han tapte valget, sier Mjelde.

Vanligvis anses avstemningen til valgmannskollegiet som en ren formalitet som får lite oppmerksomhet i pressen. Men ettersom avtroppende president Trump fortsatt nekter å anerkjenne valgresultatet, i tillegg til at han stadig vekk fremmer grunnløse påstander og søksmål om valgfusk, blir mandagens avstemning viet mer spalteplass enn normalt.

Les også: - Skal rense luften og desinfisere hele Det hvite hus straks Trump flytter ut

I forrige måned spurte en journalist Trump om han ville forlate presidentembetet hvis Biden ble valgt av valgmannskollegiet.

- Absolutt, og det vet du. Det vil jeg gjøre, og det vet du, svarte Trump den gang.

Stemmeprosessen

Selve prosessen med avstemmingen er slik den alltid har vært. Valgdelegatene (også omtalt som valgmenn) fra partiet som vant valget, avlegger to stemmer hver på papir, én for president og én for visepresident. Stemmene telles opp, og valgdelegatene signerer seks likelydende dokumenter med resultatet.

Sammen med et dokument fra guvernøren som godkjenner resultatet, sendes de så i posten blant annet til USAs arkiv. Det viktigste eksemplaret sendes i rekommandert brev til presidenten i Senatet, som nå er visepresident Mike Pence.

De 51 konvoluttene (50 delstater pluss Washington DC), oppbevares i to små trekister i Senatet, og 6. januar bærer kongresstjenere kistene over til Representantenes hus der alle kongressmedlemmene samles, konvoluttene åpnes, og den endelige, formelle opptellingen foretas.

Fakta om valgkollegiet i USA I USA er det ikke velgerne som velger president direkte, men valgkollegiet i et indirekte valg * Valgkollegiet består av til sammen 538 valgdelegater fra USAs 50 delstater samt den føderale hovedstaden Washington DC * Hver delstat har et antall valgdelegater som svarer til antall medlemmer av Representantenes hus og de to de har i Senatet * Hvert parti utnevner en liste med lojale valgdelegater * Valgkollegiet møtes 14. desember for å velge president og visepresident * De møtes ikke i Washington, men hver for seg i hver enkelt delstatshovedstad under ledelse av guvernøren * På møtene stemmer valgdelegatene fra partiet til den som vant flertall ved valget, på president og visepresident * Resultatene sendes til Senatet i Washington * 6. januar møtes begge Kongressens kamre for å bevitne opptellingen av valgkollegiets stemmer, som fastslår hvem som er valgt til USAs neste president og visepresident

Siste mulighet for protest

Her er siste sjanse til å utfordre valgresultatet. Hvis ett medlem av hvert kammer har en innvending mot noen av stemmene, må Huset og Senatet møtes separat for å avgjøre. Siden Demokratene har flertall i Huset og Republikanerne i Senatet, er det, iallfall i år, ingen mulighet for at en slik utfordring blir tatt til følge.

Les også: - Kinesisk spion hadde sex med minst to amerikanske politikere

Det eneste som da gjenstår, er at president Biden og visepresident Harris innsettes i en tradisjonsrik seremoni på terrassen foran kongressbygningen 20. januar. Noen timer tidligere skal avtroppende president ha flyttet ut av Det hvite hus.

Skulle Trump fortsatt nekte å erkjenne nederlaget, hjelper det ham lite da. I henhold til grunnloven er han ikke lenger president fra klokka 12 den dagen. Følgelig har han ikke lenger rett til å oppholde seg i Det hvite hus uten å være invitert.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre