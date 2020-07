River av klørne og kaster krabbene ut igjen: – Det er ren tortur

Havforskningsinstituttet får meldinger om folk som river av klørne på levende krabber, før de kastes ut igjen på havet.

– Det er viktig å presisere at dette er ren tortur, sier Gro van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet til NRK.

De fleste krabbene vil dø en langsom død i løpet av en ukes tid, forteller var der Meeren, mens de som overlever er slått ut av konkurransen om mat og partnere.

Årsaken til problemet skal være at folk heller vil spiser klørne enn innmaten i krabbene.

Også Mattilsynet er kjent med problemet. De forteller til kanalen at praksisen er ulovlig, og et brudd på dyrevelferdsloven.

AVRIVES: Folk som river klørne av krabbene er ren tortur, sier Havforskningsinstituttets forsker. Illustrasjonsfoto. Foto: Joe Giddens (Pa Photos / NTB scanpix)

Friede Andersen, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd ved Mattilsynet, sier at man heller skal kutte i garnet for å få løs krabbene uten å skade de:

– Dette har jeg gjort mange ganger selv, og det fungerer helt fint. Det viktige er at krabbene skal være uskadde, og da er det bedre å klippe i garnet og heller ordne det igjen. Og det er fullt mulig, sier Friede Andersen til NRK.