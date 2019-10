Robbie Williams: - Greta Thunberg bør få gjøre hva faen hun vil

Robbie Williams går til frontalangrep på flere navngitte landsmenn og ber alle om at Greta Thunberg må få lov til å være i fred.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg mener hun bør få lov til å fortsette med hva faen enn hun vil. La henne være, sier Robbie Williams i et intervju med GQ.

I intervjuet, som også er gjengitt i The Independent, sier Williams at det burde være lover som slo ned på angrepene som Greta Thunberg, som på tirsdag vant Nordisk råds miljøpris, utsettes for.

- Uansett hva man mener om Greta eller det hun sier, hennes stemme eller hennes ansiktsuttrykk, hennes sinne, hennes lidenskap, så burde hun kunne få gjøre det uten bebreidelser, sier Williams.

Greta Thunberg får nå støtte fra Robbie Williams. - Kommentarer fra uempatiske rasshøl kommer ikke til å hjelpe på jentas psyke, uansett hvilket syn man har på klimaet, sier Williams til GQ. Foto: Facebook@gretathunbergsweden/Instgram@robbiewilliams

Som legger til:

- Jeg er ikke nødvendigvis enig med alle hennes standpunkt, men jeg mener hun bør få lov til å fortsette med hva faen enn hun vil. La henne være, sier Robbie Williams i intervjuet.

Robbie Williams går også til frontalangrep på flere navngitte landsmenn som har kritisert den 16 år gamle jenta.

- Kommentarer fra uempatiske rasshøl kommer ikke til å hjelpe på jentas psyke, uansett hvilket syn man har på klimaet, sier Williams, med klar adresse til blant annet TV-kjendisen Piers Morgan og milliardæren Bernard Arnault.

Arnault, som er sjefen i LVMH, et fransk holdingselskap og et av verdens største selskap innen luksusproduktbransjen, har tidligere kalt Greta Thunberg for «demoraliserende», mens Morgan har ment at Thunberg «blir utnyttet».

- Vel, jeg hater ikke Greta i det hele tatt. Jeg finner hennes lidenskap beundringsverdig, selv om hennes retorikk kan bli veldig plagsom og irriterende. Men jeg mener hun blir utnyttet, og det virker som om jeg bryr meg mer om henne enn hennes supportere gjør, skriver Piers Morgan i en Twitter-melding denne uken.

Thunberg befinner seg for tiden i Amerika og deltok på forrige fredag i en ny klimademonstrasjon i Britisk Columbia i det sørvestlige Canada.

16-åringen er på sin lange ferd gjennom Amerika på vei til Santiago i Chile, der hun skal delta på en ny FN-klimakonferanse i desember.

Tidligere denne uken gikk den svenske klimaaktivisten hardt ut mot Facebook, på nettopp Facebook, og sier hun er usikker på om hun bør fortsette å bruke siden.

- Jeg som mange andre stiller spørsmål ved om jeg bør fortsette å bruke Facebook, skriver Thunberg i innlegget.

Ifølge Thunberg er det en rekke grunner til å være kritisk.

- Hatet som tillates, mangelen på faktasjekk og selvsagt innblandingen i demokratiet er blant de mange, mange tingene som er svært opprørende.

Den unge klimaaktivisten fikk både positive og negative tilbakemeldinger etter at hun refset verdens ledere i en tale under FNs klimamøte i New York i september.

USAs president Donald Trump var én av mange som kom med et sarkastisk stikk til den unge klimaaktivisten.

I et innlegg i den britiske tabloiden The Sun i forrige måned gikk TV-kjendisen Jeremy Clarkson også til angrep på Greta Thunberg.

Den tidligere Top Gear-stjernen kaller Thunberg blant annet for «en bortskjemt drittunge» (spoilt brat).

