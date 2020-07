Røde Kors frykter at koronapandemien skal gi ny migrasjonskrise

Røde Kors-sjef Jagan Chapagain frykter at de økonomiske ringvirkningene av koronapandemien kan utløse store migrasjonsbølger når grensene åpner.

Chapagain er generalsekretær i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). Han sier at han er sterkt bekymret over de sekundære effektene av pandemien.

– I økende grad ser vi hvordan følgene berører folks levebrød og matsituasjon i flere land, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Pandemien, og nedstengningen som fulgte, forventes å sende flere millioner ut i fattigdom.

– Vi hører at mange av dem som mister levebrødet sitt, vil føle seg tvunget til å flytte når grensene åpnes. Vi bør ikke bli overrasket om det blir en enorm migrasjon de kommende månedene og årene, uttaler Chapagain.

Vaksinetilgang

Chapagain, som ble IFRC-sjef i februar, fremhever at økte forskjeller i lands helsetilbud kan bidra til økt migrasjon.

– Mange kan tro at det er større sjanse for å overleve på andre siden av havet, sier han.

Spesielt vaksinetilgang er et viktig moment.

– Hvis folk ser at vaksinen for eksempel er tilgjengelig i Europa, men ikke i Afrika: Hva skjer da? Folk ønsker å dra dit vaksinen er tilgjengelig, sier Chapagain.

Kritiserer egoistiske land

Sjefforsker Soumya Swaminathan i WHO opplyste nylig at utbredt vaksinering mot koronaviruset kan være på plass i midten av 2021. Så langt testes over 20 vaksinekandidater på mennesker.

Enkelte land, slik som USA, har jobbet for å sikre seg en vaksine til sine egne befolkninger først. Slike forsøk synes Chapagain fint lite om.

– Viruset krysser grenser, så det er veldig korttenkt å tro at hvis jeg vaksinerer folket mitt, men lar alle andre være uten vaksinasjon, vil vi fortsatt være trygge. Det gir rett og slett ikke mening, sier han.

Ønsker økonomiske tiltak

IFRC-toppen understreker at det er både moralske og økonomiske argumenter som taler for å forhindre tvungen migrasjon.

– Kostnadene med å støtte migrantene på veien og selvfølgelig når de kommer til destinasjonslandet, er mye høyere enn å støtte folks levebrød, utdanning og helsebehov i deres eget land, sier Chapagain.

Han fremholder at tvungen migrasjon under desperate forhold vil resulterte i en rekke tragedier på veien, deriblant flere dødsfall på havet, menneskehandel og utnyttelse.

