Røde Kors om Nord-Syria: - Økt behov, men vanskeligere å drive nødhjelpsarbeid

- Dette er en hardt prøvet sivilbefolkning. Nå blir de rammet nok en gang, sier Røde Kors og trapper opp innsatsen i Nord-Syria.

OSLO (Nettavisen): - Opptrappingen av konflikten, antallet aktører og dynamikken, gjør arbeidet med nødhjelp i Nord-Syria vanskeligere. Samtidig ser Røde Kors behov for å øke innsatsen, sier Tørris Jæger, utenlandssjef i Røde Kors Norge, til Nettavisen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) jobber nå for å møte behovet for rent vann i området.

- 200.000 på flukt

- Det er skiftende tall, men vi antar at rundt 200.000 mennesker er på flukt i Nord-Syria nå etter de siste dagenes opptrapping av konflikten. Vannsituasjonen er kritisk i området, der mye av infrastrukturen er ødelagt av krigshandlinger. Vi har nå trappet opp innsatsen ved å kjøre vann med lastebiler rundt om i området, men det dekker ikke det behovet som har oppstått, sier Jæger.

Kritisk vannmangel

Også i Al-Hol-leiren, der ICRC og SARC, driver et feltsykehus, er det vannmangel.

- Det er kritisk med vannmangel i en situasjon der behovet for hjelp øker, sier Jæger.

For Røde Kors har hovedfokus så langt vært å drifte feltsykehuset i Al-Hol-leiren, men nå må organisasjonen også forholde seg til konsekvensene av økt krigsinnsats.

- Nå har vi en befolkning på flukt. Det kommer på toppen av det vi allerede jobber med. Mange er fordrevet fra områdene de bodde i, og situasjonen er ekstremt kompleks med forskjellige myndigheter og forskjellige aktører vi må forholde oss til. Vi er avhengig av aksept fra alle parter for å kunne operere på bakken. Det kan være krevende å formidle at vi kun er en humanitær aktør og ikke en del av konflikten, sier Jæger.

HARDT PRØVET SIVILBEFOLKNING: Denne syriske jenta flyktet med familien da Tyrkia innledet sin offensiv i Nord-Syria. Her er hun fotografert i Hassakeh sist onsdag. - Det er en hardt prøver sivilbefolkning. De har vært gjennom mye i løpet av denne krigen. Nå blir de rammet nok en gang, sier utenlandssjef Tørris Jæger i Røde Kors Norge til Nettavisen. Foto: Delil Souleiman (AFP)

- Rett til å skånes

Røde Kors går nå ut og ber om støtte til organisasjonens innsats i Nord-Syria.

- Sivilbefolkningen her har rett til å skånes. Det er en hardt prøvet sivilbefolkning. De har vært gjennom mye i løpet av denne krigen. Nå blir de rammet nok en gang, sier han til Nettavisen.

Kampene som pågår i og rundt Ras Alain, Qamashli, Malikyah, Amoda og Tal Abyad får konsekvenser for hele området, ifølge Røde Kors.

Røde Kors opplyser at de tar sikkerhetssituasjonen for sine folk på feltsykehuset og de som driver annet nødhjelpsarbeid i området på største alvor og at de følger utviklingen nøye.

VANNMANGEL: Også i Al-Hol-leiren, der ICRC og SARC, driver et feltsykehus, er det vannmangel. Bildet er tatt i juli i år. Foto: Delil Souleiman (AFP)

