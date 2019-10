Rødgrønn enighet i Oslo – byrådserklæring klar til uka

MDG, Ap og SV i Oslo legger fram sin politiske plattform til uka – etter rundt én måned med byrådsforhandlinger, melder Aftenposten.

Ifølge Aftenposten har Høyre har strukket seg langt for Miljøpartiet De Grønne i forsøk på å få dannet et alternativt byråd i Oslo, men har ikke fått gehør, ifølge avisas kilder i Venstre og Høyre.

20. september begynte MDG, SV og Ap byrådsforhandlingene. Torsdag var siste planlagte dag for møter i forhandlingsutvalgene før resultatet skal godkjennes av partienes fylkesledelser i Oslo. Ifølge Aftenposten vil avtalen bli presentert i løpet av kommende uke, ettersom MDG har takket nei til både Venstres og Høyres samarbeidsinvitasjoner.

PÅ TILBUDSSIDEN: Eirik Lae Solberg (H) sier til Aftenposten at han har tilbudt MDG å være en del av et sentrumsbyråd i Oslo uten Høyre. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Søndag sier byrådslederkandidat og gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), til avisa at partiet har tilbudt MDG å støtte et sentrumsbyråd uten Høyre.

Et slikt byråd med kun 15 representanter ville likevel ha vært avhengig av Høyres støtte for å få flertall for budsjettet, og forutsetningen var derfor Høyre-gjennomslag i flere saker, blant annet at private aktører ikke skal stenges ute fra omsorg- og barnehagedrift.

