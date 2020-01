Rødt farevarsel: Meteorologene advarer for ekstremt høy vannstand

Rødt farevarsel for ekstrem vannstand. Kyststrekningen fra Agder til Hardanger vil merke det mest.

OSLO (Nettavisen): Meteorologene er tirsdag ute med rødt farevarsel for høy vannstand på hele kyststrekningen fra Risør til Åna-Sira og har gitt ekstremværet et navn, Didrik.

Både i Stavanger og Bergen er det meldt høyeste vannstand siden 1994, ifølge Kartverket.

Sjekk oppdatert varsel om ekstremværet Didrik her

- Varselet har blitt oppgradert til rødt nivå for områdene Hardanger, Sunnhordland, Rogaland og Agder. Nå har man vurdert at det er enda mer sannsynlig for at det vil bli såpass mange centimeter over tidevannsvannstabellen, sier meteorolog Pernille Borander til Nettavisen.

Venter ødeleggelser i strandsonen

- Vannet kan stige såpass at det kan bli større ødeleggelser i strandsonen og oversvømmelser mange steder. Det er et relativt konsentrert ekstremvær. Det er der konsekvensene vil vises, sier Borander.

- Stormflo og kraftig lavtrykk

- Det er det man kaller for stormflo nå. I tillegg har det akkurat vært fullmåne. Så er det et kraftig lavtrykk vest for oss som bidrar med lufttrykkvariasjon og vind. Vi får vind som stuer opp vannet inn mot kysten.

Åna-Sira-Austevoll

På strekningen Åna-Sira til Austevoll ventes ekstremt høy vannstand natt til onsdag, estimert til 80-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 02 og 03.

Risør-Åna-Sira

På strekningen Risør til Åna-Sira ventes ekstremt høy vannstand natt til onsdag, estimert til 90-105 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05.

Se oppdatert farevarsel på yr.no

Oransje farevarsel: Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Vestland

På strekningen svenskegrensen til Risør er det ventet svært høy vannstand natt til onsdag, estimert til 100-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05.



- Hold på hatten! Det blir litt ekstra vind både i sør og i nord de neste dagene, og det vil være litt av og på. Mest vind i dag får de på kysten av Vestland. Sent i kveld øker det på kysten av Østlandet, Telemark og Sørlandet, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

I Bergen og omland og i Sogn og Fjordane er det også ute oransje farevarsel:

- På strekningen Austevoll til Stad ventes svært høy vannstand onsdag, estimert til 70-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15.

Bryggen i fare for oversvømmelse

I går skrev Nettavisen at hvis prognosene slår til, så vil man oppleve den høyeste vannstanden i Bergen siden 2005. Etter at varselet har blitt oppjustert må man tilbake til 1994 for å finne lignende tilstander.

I 2005 så det slik ut på Bryggen:

FLOM: Slik så det ut på Bryggen i 2005, da var vannstanden 224 centimeter på sitt høyeste - to cm lavere enn det som er meldt natt til onsdag. Foto: Marit Hommedal (SCANPIX)

Nå er det altså varslet 226 cm høy vannstand - to cm høyere enn det som ble målt i timene da bildet ovenfor ble tatt.

Finnmarkskysten: Rødt varsel

For Finnmarkskysten er det tirsdag og onsdag sendt ut rødt farevarsel for snøskredfare.

- Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng, skriver NVE på nettsiden varsom.no.

Hovedredningssentralen ber båteiere sjekke fortøyninger og sikre løse gjenstander: