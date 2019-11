Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie etter NAV-saken

Partiet fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på grunn av NAV-saken.

Partiet ønsker en grundig granskning og behandling av saken, skriver Moxnes i en uttalelse på Facebook:

– Etter Rødts vurdering, er det klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd.

«Nok er nok», starter Moxnes innlegget med, der han kunngjør partiet sitt mistillitsforslag mot Hauglie:

«Tusenvis er rammet av Norgeshistoriens største rettsskandale i fredstid. 2400 mennesker har fått urettmessige tilbakebetalingskrav, minst 48 personer har blitt dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag og av dem er 36 idømt fengselsstraff.», skriver Moxnes.

MISTILLITSFORSLAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

- Demokratiet og rettssikkerheten har sviktet

Han understreker at Hauglie ikke ene og alene er ansvarlig:

«Ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av denne skandalen, som har røtter tilbake til flere ulike regjeringsperioder. Rødt ønsker en grundig gransking og behandling for å komme til bunns i skandalen og gjenopprette tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner.»

Moxnes fremmet også mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug 14. mars i fjor. Det endte med at den daværende justisministeren trakk seg seks dager senere, bare to timer før mistillitsforslaget skulle behandles i Stortinget.

- Alle kortene på bordet

SV mener forslaget kan virke mot sin hensikt:

– Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer, sier Øvstegård til NTB.

Samtidig mener han at Hauglie har store forklaringsproblemer.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet. Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende, sier Øvstegård.

Tidligere i dag, før mistillitsforslaget, uttalte en av Norges fremste eksperter innen forvaltning og offentlig styring til VG at Hauglie bør gå:

– Jeg mener statsråd Anniken Hauglie bør gå av. Hauglie er sittende statsråd, hun ble orientert om NAV-saken og det virker som hun er treg i avtrekkeren. Det ser ut som om det tok lang tid før hun dro i nødbremsen, sier professor Per Lægreid ved universitetet i Bergen til VG.

Ifølge Filter Nyheter skal kontrollkomitéen i løpet av denne uken bestemme seg for når Anniken Hauglie skal innkalles til høring om NAV-saken.

- Bidratt til justismord

Moxnes trekker fram en rekke konkrete tidspunkt der Rødt mener statsråden har sviktet:

• Fra juni 2017 avdekket Trygderetten at NAV praktiserte regelverket feil. Arbeids- og sosialdepartementet ble ifølge egen tidslinje informert i november 2018. I mars 2019 besluttet departementet å endre praksis, men bare for korttidsopphold i utlandet. I forkant instruerte departementets politiske ledelse NAV om ikke å gjennomgå gamle saker, bare legge om praksis framover i tid.

• 30. august 2019 fikk Anniken Hauglies departement beskjed om at det var sannsynlig at personer til og med var dømt til ubetinget fengselsstraff på feil grunnlag. Det gikk to uker før departementet hadde så mye som et møte med NAV (13. september). Det gikk nesten fem uker til før Riksadvokaten ble orientert (16. oktober).

• Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel.»

Ikke tillit

Moxnes avslutter innlegget med å understreke at Rødt ikke lengre har tillit til Hauglie:

«Det er klart at NAV-skandalen både er resultat av en villet politikk, og uvilje mot å rydde opp. Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering, mener Rødt at Stortinget ikke kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Også maktpersoner må stilles til ansvar.»

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å kommentere at Rødt stiller mistillitsforslag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er for tidlig å konkludere:

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt fra Stortinget, og vi skal da vurdere de svarene når vi får dem, sier Støre til NTB.

Han mener saken koker ned til når statsråden ble klar over at Nav var på feil kurs, og hva hun gjorde med den kunnskapen.

– Vi har sagt at det reiser seg tillitsspørsmål om når statsråden visste, og hva hun gjorde med hva hun visste. Men det er et så alvorlig spørsmål at vi skylder alle de som har lidd urett, men også statsråden, at vi lytter i riktig rekkefølge, sier han.