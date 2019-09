Rødt har ført til over 400 færre sykehjemsplasser og mindre valgfrihet for eldre

Bjørnar Moxnes, som vil frata eldre retten til å velge hvem som skal gi dem hjelp, har lite han skulle sagt om verdighet i eldreomsorg.

Av Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister og 1. nestleder i Frp.

Moxnes går til valg på å fjerne ordningen med fritt brukervalg, som gir eldre i Oslo mulighet til å velge hvem som skal gi dem hjelp i hjemmet. Dette handler om eldre og syke mennesker som trenger hjelp til det mest intime som å gå på do, vaske seg, dusje og få mat. Disse vil Moxnes altså frata retten til å velge selv.

Nylig besøkte jeg Finn i Tromsø. Han har en alvorlig sykdom, som gjør at han har behov for hjemmetjenester. Inntil 1.september i år fikk han velge selv hvem som skulle gi han hjemmetjenester. Han valgte et privat firma, og var veldig fornøyd. Nå får han ikke velge selv lengre, fordi Rødt og de rødgrønne byrådet fjernet fritt brukervalg. Ansatte i den private eldreomsorgen i Tromsø gråter og er fortviler, og ønsker ikke å jobbe i kommunen.

Les Moxnes kommentar her:

Ikke bare har Finn mistet et tilbud han var fornøyd med, ha har også mistet valgfriheten. Jeg mener at Finn og andre brukere som har behov for tjenester er bedre til å ta avgjørelser i eget liv, enn politikerne er. Det mener åpenbart ikke Moxnes.

Det er imidlertid ikke bare i hjemmetjenesten at Moxnes vil begrense de eldres valgfrihet. Moxnes vil også ta fra de eldre muligheten til å bo på et privat sykehjem, med mindre de har råd til å betale for det selv. Med Rødts eldrepolitikk er det altså bare de med tykk lommebok, som får mulighet til velge private tjenester. Det er blodig urettferdig.

Moxnes er i sitt innlegg som vanlig mest opptatt av å snakke om meg. Angrep er som kjent det beste forsvar og jeg skjønner Moxnes prøver å få søkelyset vekk fra det som har skjedd med eldreomsorgen i Oslo de siste årene mens Rødt har sittet med makten. Resultatet er at 400 sykehjemsplasser er lagt ned, og at eldre har derfor blitt tvangsflyttet. Det skaper utrygghet, og jeg mener det er uverdig.

Eller i Tromsø, hvor Rødt og det rødgrønne bystyrestyrets elendige økonomistyring fører til store kutt i eldreomsorgen neste år. Det er fare for at det må kuttes både i bemanning, i sykehjemsplasser og i tilbudet til de eldre. Eldre og personer med behov for pleie blir altså en salderingspost i kommunebudsjettet. Det er skammelig, og vitner om konsekvensene av Rødts eldrepolitikk.

For FrP er det viktig å styrke, ikke kutte, i eldreomsorgen. I regjering har vi derfor sørget for at kommunene aldri før har hatt så gode muligheter til å bygge flere og bedre sykehjemsplasser. Vi har fått på plass en tilskuddsordning på 400 millioner kroner som skal få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem. Og vi lovfester at alle kommuner skal tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens fra 1.januar 2020.Og vi kommer til å fortsette å styrke eldreomsorgen.

Moxnes må gjerne bruke tiden sin på å skrive leserinnlegg som angriper meg, men jeg vil anbefale at han heller bruker tiden på å besøke noen eldre brukere. Han kunne for eksempel tatt turen opp til det privatdrevne sykehjemmet Manglerudhjemmet, som nå skal tvangskommunaliserer på grunn av Rødt. Her oppgir hele 95 prosent av de pårørende at de er fornøyd med dette sykehjemmet. Men det er vel kanskje ikke så viktig at de eldre og pårørende er fornøyd, Moxnes?

Det er i grunn ikke rart at Moxnes er imot å la private tilby tjenester i eldreomsorgen. Rødt er jo mot alt som er privat. Som et kommunistisk parti, tuftet på et marxistisk tankesett, vil Rødt at det offentlige skal styre det meste i samfunnet. Vi har sett hvordan det har gått i en rekke kommunistiskland.

Rødt bør lære av historien, og begrave den ideologiske stridsøksen mot private. Særlig hvis de ikke skal havne på luksusfellen. Rødts lovnader om alt de skal gjøre gratis har bare i Oslo en prislapp på over fem milliarder kroner. Rødt mener de skal få disse pengene fra økte overføringer fra staten. Men med Rødts politikk, som vil bidra til å rasere privat næringsliv i landet, kan Moxnes vinke farvel til disse pengene. For selv om Moxnes nekter å innse det, er privat næringsliv som oljenæringen, med på å finansiere store deler av velferden vi har i samfunnet. Så med mindre Moxnes har tenkt å bruke penger han ikke har og dermed kvalifisere seg for luksusfellen, er han avhengig av privat næringsliv for å finansiere valgløftene sine.