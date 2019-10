Rødt latterliggjør Ap-forslag: - Litt morsomt

Eivor Evenrud (R) forhandler ikke med Raymond Johansen (Ap), men kuppet pressekonferansen hans.

MANGELGÅRDEN (Nettavisen): Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, dukket overraskende opp da de rødgrønne la frem sin plattform for Oslo de neste fire årene.

Der heter det blant annet at:

«Skolemat skal gjøre det lettere for elevene å holde konsentrasjonen, som gir mer læring og ro i klasserommet. Byrådet vil sørge for at elever i Osloskolen får et gratis, kjøttfritt måltid i løpet av skoledagen.»

Rødts gruppeleder stilte spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i plenum om hvordan dette skulle gjennomføres - noe han ikke kunne svare på.

- Henger i luften

Nettavisen spurte Evenrud om hvorfor hun tok opp nettopp dette:

- I løpet av valgkampen og i går kveld og i dag, har flere lærere henvendt seg og spurt om det er de som skal lage denne skolematen, svarer hun.

- Nå ser vi i dag at det skal være et kjøttfritt måltid, og man trenger en viss kompetanse - små barn og kosthold - og skolen i Oslo er verken bygget eller rigget for å servere til mange elever, påpeker Evenrud.

De rødgrønne er avhengig av støtte fra enten Rødt eller Venstre for å få gjennom sitt budsjett i desember, men Raymond Johansen holder kortene tett til brystet.

Her stiller Eivor Evenrud spørsmål fra salen. Foto: Heidi Schei Lilleås

For Evenrud er det viktig å få svar på det praktiske rundt «gratis skolemat»:

- Det er strenge krav fra Mattilsynet for å bedrive en slik form for servering, og dette kunne heller ikke byrådslederen gi noe ordentlig svar på i dag. Så hvem som skal lage maten og hvordan det skal skje, henger foreløpig i luften.

- Blir nok ikke skolemat fra januar

- Du stilte spørsmål om dette spontant fra salen, og svarte Johansen deg?

- Han svarte at dette skal vi utrede og rulle ut og vurdere ... slik de alltid gjør ... så det blir nok ikke noe skolemat fra januar til alle 1. klassingene. Det er i alle fall sikkert.

Disse 12 fra Ap, SV og MDG har forhandlet frem plattformen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hva slags svar er det, når det står i plattformen ?

- Jeg må si at det er typisk at politikere har store visjoner og ambisjoner om ting, uten å ha tenkt nøye gjennom det praktiske. Så at man har sittet i over en måned og blitt enige om å servere gratis skolemat, uten å besvare hvem som skal lage maten, er litt morsomt.

- Er det bare et «tulleforslag»?

- Nei, det er sikkert ikke det, så de må finne ut av det praktiske etterpå.