Rødt på sjarmoffensiven - ber Raymond kutte ut frasene

Det er mye Eivor Evenrud rister på hodet over - men hun mener likevel at Raymond har mye å hente hos henne.

MANGELSGÅRDEN (Nettavisen): Tirsdag fikk vi den 51 sider lange rødgrønne plattformen for Oslos fire neste år.

Onsdag klokken 10 får vi vite hvilke byråder fra Ap, SV og MDG som skal realisere disse visjonene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mangler to mandat for å få flertall til sitt rødgrønne prosjekt.

På sidelinjen står både Rødt og Venstre.

- Frir mer til oss enn til Venstre

Nettavisen snakket med gruppeleder i Rødt, Eivor Evenrud, etter felles-seansen tirsdag.

- Hvor står samtalene mellom dere og det rødgrønne byrådet?

- De legger frem denne plattformen som et mindretallsbyråd. Vi har ikke hatt samtaler med dem de siste dagene, men hovedårsaken til det er nok at de har hatt litt dårlig tid, sier hun og rydder plass i kalenderens sin:

- Vi får se hva som skjer de neste dagene og ukene, jeg regner med at vi kommer til å snakke sammen, mange forskjellige parter her.

Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) møtte pressen tirsdag. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

For en ting er klinkende klart:

- Det vi vet, er at vi skal behandle et budsjett i desember, og det trenger man flertall for. Rødt kommer til å kjempe for våre saker og gjøre det vi kan for å få gjennomslag.

- Siden Raymond ikke vil si om han søker støtte hos Rødt eller Venstre. Hva tror du?

-Byrådserklæringen frir åpenbart mer til venstresiden enn til Venstre, mener hun.

- Jada, helt greit

- Er du fornøyd med måten de har tatt kontakt med dere på?

- Jada, helt greit. Det er ikke noe dårlig stemning mellom oss og byrådet når vi er her i dag. Så får vi se hvordan det går fremover når vi skal bli enige om de økonomiske prioriteringene, sier hun.

- Hvordan ser du på de nær 100.000 lovbruddene som er avdekket i etater i kommunen under det rødgrønne styret?

- Det skal komme en rapport fra PwC i dag, og den gleder jeg meg til å se. Det er ikke sikkert at bruddene på arbeidsmiljøloven er de verste, resonnerer hun.

Evenrud nevner brudd på loven om offentlige anskaffelser, bruken av konsulenter og ansettelsesforhold.

- Dette kommer vil til å se grundig på. Onsdag skal det nye byrådet konstitueres, så de som sitter i dag, går av i morgen. Så får vi se, men det kan skje. Det vi vet, er at det alltid er byråden som er øverste ansvarlig.

Disse 12 har forhandlet frem erklæringen som legger grunnlaget for hvordan Oslo skal styres de neste fire årene. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

- Særlig én ting som mangler

- Hva blir avgjørende for Rødt å få gjennomslag på, for å kunne støtte byrådet?

- Vi kommer til å støtte innsettelsen av byrådet, det er avklart, og det er en ganske grei sak. Men når det kommer til selve budsjettet og byrådserklæringen, ser vi at det er særlig én ting som mangler - og det et selve bydelene.

- Bydelene er kjernevirksomheten til vår kommune og innbyggere, med mange lovpålagte tjenester, og vi vet det salderes gang på gang og kuttes i bydelene, sier Evenrud.

Konstitueringen av det nye byrådet skjer onsdag ettermiddag.

Rødt-politikeren er oppgitt over at de ikke er kommet lenger for å redusere husleiene i de kommunale boligene i Oslo.

- Frasene fra byrådet er fortsatt at vi skal ha en utredning, og det tror jeg veldig mange i de kommunale boligene som er veldig skuffet over. Det er vi også. Den saken har vært lang og kommer til å bli lengre når byrådet legger opp til denne prosessen, sier hun litt oppgitt.