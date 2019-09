Rødt raser etter MDG-flørt: - Uryddig

- Det vil være utrolig synd for velgerne, sier førstekandidaten til Rødt i Oslo om at MDG inviterer Venstre til byrådssamtaler.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) inviterer Venstre til samtaler om et mulig byrådssamarbeid i Oslo, bekreftet partiet overfor Aftenposten i helga.

Dermed åpner MDG for å vrake Rødt, som har vært det rødgrønne byrådets støtteparti de siste fire årene. Byrådet får flertall med enten Venstre eller Rødt.

MDG-flørten får Rødt i Oslo til å rase.

- Rødt ønsker å stanse den enorme veibyggingen av E18, og å senke kollektivprisene. Vi har sikret flertall for miljøpolitikken i Oslo i fire år. At MDG innleder samtaler med Venstre fremstår vel først og fremst som uryddig, sier Rødts førstekandidat i Oslo, Eivor Evenrud, til Nettavisen.

- River ned det vi har bygd opp

Evenrud mener det er synd om MDG inviterer et borgerlig parti inn i varmen.

- For å være helt tydelig, så kan Rødt selvsagt aldri støtte en borgerlig politikk med bydelskutt og privatisering, sier hun, og påpeker:

- Det vil være utrolig synd for velgerne om MDG nå snur 180 grader og river ned igjen det venstresida har brukt fire år på å rydde opp i.

Stemte mot MDG

Rødt har samarbeidet med byrådet i Oslo siden valget i 2015, og de har blitt enige om budsjettet hvert eneste år, med unntak av revidert budsjett i mai i år, da Rødt irriterte MDG ved å stemme med de borgerlige partiene i flere saker.

Blant annet stemte Rødt mot de nye bomstasjonene, og fikk vedtatt å kutte millioner av kroner til markeringen av Oslo som miljøhovedstad, som Nettavisen omtalte i juni.

Rødt fikk med seg de borgerlige partiene på å kutte kostnadene med 25 millioner kroner til miljøfeiringen, av et budsjett på totalt 128 millioner kroner.

- Det er ekstra pinlig for Oslo at dette skjer dagen før neste års Europas miljøhovedstad skal utpekes i rådhuset, med besøk fra Lisboa, Essen og de fem andre byene som har søkt om å være miljøhovedstad for 2021, sa MDGs gruppeleder for Oslo bystyre, Harald Nissen til Nettavisen.

Slik får de flertall

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG får 27 representanter i byrådet etter valget, og Venstre og Rødt får fire representanter hver. Dermed har de flertall, og 31 av 59 bystyrerepresentanter, enten de velger det ene eller det andre partiet.