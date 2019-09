Rødt varsler omkamp - vil presse Raymond

Rødt har styrket seg i Oslo og vil ikke gjøre det lett for byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

STORTINGET (Nettavisen): Rødt-leder Bjørnar Moxnes var en av seierherrene valgnatten.

- Vi går frem fra 2 prosent sist gang til kanskje dobling, så dette er rekordvalg! I kveld er det lov til å være fornøyd, sier Moxnes til Nettavisen ved 01-tiden tirsdag.

- Vi vil stille tøffe krav

- Hvor vanskelig skal det bli for byrådsleder Raymond Johansen (Ap), hvis han får fortsette, med dere på sidelinjen?

- Det ble litt vanskelig sist gang, da hadde vi 5 prosent. Nå får vi mye mer. Vi kommer til å stille tøffe krav, det er jeg helt sikker på, både når det gjelder å få hevet ut flere velferdsprofitører, bekjempe sosial dumping og få ned de enorme klasseskillene som er i Oslo, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Rødts valgvake på Vulkan. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Rødt fikk 7,2 prosent av velgernes tillit i Oslo.

- Så her vil Raymond møte tydelige krav fra vår side. Det er Rødt i Oslo som skal forhandle med dette byrådet om en mulig avtale eller avtalepunkt, så får vi se hvordan det lander, fortsetter Moxnes.

Rødt varsler omkamp - presser Raymond

- Hva blir det vanskeligste for Raymond, hvis du får påvirke?

- Det vi så før sommeren da Rødt Oslo forsøkte å gjøre noe med den altfor høye husleien til de kommunale gårdene, der mange av de fattige i Oslo bor, var at byrådet strittet imot og sa blankt nei, sier Moxnes.

Rødt Oslo ville kutte husleien med 3000 kroner, og Moxnes har ikke gitt opp. Nå varsler han omkamp:

- Nå kommer det nye runder, så jeg går ut fra at Rødt Oslo skal stille krav som gjør det mer levelig for de som bor i Oslos kommunale gårder.

Skar seg før sommeren

Byrådspartiene Ap, SV og MDG hadde blitt enige med Rødt om fire kommunebudsjett for Oslo og tre ganger det reviderte budsjettet, da det skar seg på 8. forsøk, skrev Aftenposten.

I bystyremøtet 19. juni krevde Rødt kutt i husleien i Oslos 13.000 kommunale boliger med 3000 kroner - uten å få gehør.

Dermed var det ikke flertall for budsjettet, slik at det måtte stemmes punkt for punkt, noe som opprørte byrådet.