Rødt vil ha omkamp om etterlønn til avgått helsetopp

Partiet Rødt vil at helseminister Bent Høie må svare på hvorfor en helsetopp ved Oslo universitetssykehus fikk sluttpakk når han frivillig sluttet i jobben.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt reagerer på at administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus fikk beholde en avtale verdt om lag 2,2 millioner kroner etter at han frivillig valgte å slutte i jobben, skriver Dagsavisen.

Nå ber hun helseminister Bent Høie vurdere saken i lys av et vedtak fra 15. mai i fjor der Stortinget ba regjeringen vurdere helseforetakenes bruk av sluttvederlag når det er den avgåtte lederen som selv har tatt initiativ til å gå.

– Det blir stadig tydeligere at det har utviklet seg en ukultur i toppen av offentlig forvaltning hvor ledere og styrer gir hverandre lønn og vilkår av en annen verden, sier Martinussen.

Styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus forsvarte avtalen med Erikstein, ved å vise til gjeldende retningslinjer, i en artikkel i Dagsavisen fredag.

Martinussen mener at det i så fall er retningslinjene det er noe galt med, og som må endres.

– I dag er det slik at for 90–95 prosent i Norge, gjelder et sett med arbeidsregler, mens det for resten er en helt annen lønn med helt andre regler, sier hun.

(©NTB)