Rødt vil innføre luksusavgift på fly og strøm

- Vi vil gjøre mer forskjell på folk.

Mandag klokken 09 presenterer Rødt sitt forslag til nytt partiprogram, men noe har allerede lekket ut.

Partiet vil innføre en helt spesiell avgift - en luksusavgift for dem som flyr mye og de som har høyt strømforbruk, melder NRK.

- Vi vil gjøre mer forskjell på folk, forskjell på folk som har god og dårlig råd, forskjell på de som bruker mye strøm og de som bruker lite, sier leder i programkomiteen, Mari Sneve Martinussen til kanalen.

Programkomiteen foreslår blant annet å innføre høyere elavgift for de med høyt strømforbruk. Og - hvis du ofte flyr business til utlandet, vil Rødt at du skal betale 3000 kroner ekstra per billett.

Høyres miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund beskriver forslagene som «helt urealistiske».

- Det høres litt upraktisk ut om vi må møte på Gardermoen med selvangivelsen eller at vi skal ha statlige byråkrater som skal regne ut hvor mange ganger du for eksempel har reist mellom Oslo og Kristiansand, sier Heggelund til NRK.