Roger og Lykke inviterer fattige til julefeiring på hytta

Roger og datteren Lykke hadde ikke lyst til å feire julen alene. Så de la ut annonse på Finn.

I annonsen skriver far og datter blant annet: «Min yngste datter ( 11 år ) og jeg (pappa 49 år) blir alene på julaften i år, da min kjære må jobbe, og vår eldste datter feirer jul et annet sted denne julen. Derfor har vi bestemt oss for å feire julen på hytta vår i Telemark i år.

I den forbindelse ønsker vi å kunne invitere noen som er ensomme, en alene mamma/pappa med barn eller en liten familie med barn, til å feire jul sammen med oss i år».

Les også: Barn blir stemplet som «First Price-unger»: – Nå har jeg fått litt nok

450.000 mennesker har så langt sett annonsen på Finn.no. Til Nettavisen forteller Roger at mange har tatt kontakt fordi de synes det er en god gjerning. Noen bedrifter har tilbudt seg å betale gjestene reisekostnader til Rogers hytte. Andre har gitt gaver som familiene kan få til jul.

- Enorm respons

- Responsen har vært enorm. Det er også mange som ønsker å være med på dette, men vi kan ikke velge alle. Da hadde jeg trengt et helt hyttefelt, sier Roger.

Nå må de velge ut noen familier/aleneforeldre med barn som de skal invitere til hytta i julen.

JULEFEIRING PÅ HYTTA: Hytta til Roger og Lykke har god plass til to små familier i tillegg til dem selv. Foto: (privat)

- Det er mange gripende historier som har kommet i innboksen. Omfanget av dårlig økonomi er større enn man tror. Vi liker å tro at i rike Norge så er det bare velstand og fint, men kommer man under overflaten så er det mange som sliter med å få endene til å møtes, og kanskje med en vanskelig familiesituasjon i tillegg, sier Roger.

Les også: Julen synliggjør de økonomiske skillene

- Mange av de som har kontaktet oss, ønsker å være anonyme. De opplever det litt tabubelagt og vondt, sier Roger.

Fikk ideen på Finn

Han og datteren er helt sikre på at de vil finne noen å invitere til hytta, og at de kommer til å få en flott julefeiring.

- Det føles veldig godt å kunne bidra å hjelpe noen nå i jula, som ikke har det så greit. Det å gjøre en liten forskjell for dem som trenger det mest, sier Roger.

Les også: Nordmenn bruker rekordsum på julekalendere: Én gruppe peker seg ut

Ideen fikk Roger etter å ha kommet over annonser på Finn der mennesker ber om hjelp i julen. Slike annonser er det mange av. Det finnes også en norsk app - Goodify - som knytter de som ønsker hjelp med de som ønsker å gi hjelp.

4000 gode gjerninger

Camilla Longva i Goodify forteller at Roger og datteren Lykke ikke er de eneste som tilbyr hus- og hjerterom i løpet av julehøytiden. De som jobber med appen ser en enorm øking av mennesker som trenger hjelp i julen - både folk som trenger mat og gaver til seg selv og barna, og mennesker som er ensomme i julen.

- Vi beregner at det i løpet av denne perioden vil bli utført over 4000 gode gjerninger gjennom Goodify. Det er utrolig rørende å se hvor mange som ønsker å hjelpe, sier Longva til Nettavisen.

- I appen nå har vi flere mennesker som også har tilbudt en plass rundt middagsbordet på julaften, eller som har kjøpt inn mat for tusenvis av kroner og kjørt ut til mennesker som ikke har hatt råd til julekosen de har ønsket seg, legger hun til.

Ifølge Longva vokser så mange som ti prosent av alle barn i Norge opp i fattige familier. Mange aleneforeldre og uføre søker hjelp hos Goodify for å gi barna en verdig og god julefeiring.

- Vi har sett - både gjennom undersøkelser vi har gjort med brukerne våre og erfaringer fra appen - at det er enklere for mennesker å be om hjelp til mat, klær og leker enn noen å feire med. Ensomhet er vanskelig å fortelle verden om, så hovedandelen av folk ber om hjelp til mat og leker, sier Longva.

- Vår erfaring er at mange allikevel opplever å møte forståelse og en etterlengtet anerkjennelse av situasjonen deres når de møter menneskene som hjelper dem, og får en god opplevelse utover det å motta tingene