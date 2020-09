Rohingya-flyktninger forteller om tortur på skrekkskip

Rohingya-flyktninger som nylig steg i land i Indonesia, bar med seg lite annet enn grusomme skildringer om 200 dager som fanget, slått og torturert til sjøs.

Kamerun Nahar forteller at hun etter en stund mistet tellingen på hvor mange døde som ble kastet over bord. Nahar er blant de flere hundre rohingyaene som nå forteller om hva de opplevde da de i mars la ut på reisen fra Bangladesh.

Hun sier mødre og barn mistet livet da sykdom spredte seg på skipet.

– Lidelsene var forferdelige. Mannskapet torturerte oss, de slo og kuttet oss, forteller en mannlig overlevende til nyhetsbyrået AFP.

– Vi ble fortalt at vi ville nå Malaysia innen sju til åtte dager. I stedet fløt vi rundt på havet i månedsvis, forteller han.

7. september ankom de den indonesiske Aceh-provinsen.

Fakta Rohingyaene ↓ * Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh. * Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder. * Siden 25. august 2017 har anslagsvis 742.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh, de fleste av dem i løpet av tre måneder etter at regjeringsstyrker gjennomførte en offensiv i Rakhine. * FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall på opp mot 1,3 millioner. * Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter har etnisk rensing og overgrep mot rohingyaer i Rakhine fortsatt. * FN-granskere har konkludert med at landets øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. * FNs øverste domstol (ICJ) beordret i januar Myanmar til å gjøre alt i landets makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * Fra før bodde det om lag 200.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh, der nå nesten 1 million statsløse rohingyaflyktninger lever. 56 prosent av dem er barn, ifølge FN. * Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. De mener selv at de har levd i regionen i mange hundre år.

Krevde løsepenger

Mange av rohingyaene hadde betalt inntil 2.400 dollar, over 20.000 kroner, for en plass på skipet. Men i et forsøk på å presse familie og venner for mer penger, ble mange i månedsvis holdt som gisler på det åpne havet i Sørøst-Asia.

– Menneskesmuglerne skal ha krevd så mye som 5.000 ringgit, over 10.000 kroner, melder Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) i Jakarta i en rapport.

Ifølge rapporten brukte smuglerne mindre båter for å frakte mat og vann om bord på skipet. Overlevende forteller at de av og til kun fikk en neve ris og et glass vann om dagen.

De som har ankommet Indonesia, har trolig familie som har betalt løsepengene. Flere av kvinnene på skipet skal ha blitt giftet bort til menn i Malaysia, som antas å ha finansiert reisen.

Flere hundre rohingyaflyktninger ble tatt imot av politi, militære og Røde Kors i Indonesia. Menneskesmuglere utnytter rohingyaenes ønske om å unnslippe flyktningleirene i Bangladesh, der hundretusenvis har oppholdt seg siden de flyktet fra forfølgelse og vold i Myanmar. Foto: Rahmat Mirza (AP)

Flere hundre døde

Ifølge de siste skildringene fra overlevende kan så mange som 100 personer ha mistet livet. Det nøyaktige tallet er ukjent, men stemmer med beregninger fra FNs høykommissær for flyktninger UNHCR. De antar at hundrevis av rohingyaer i år kan ha dødd til havs.

Den muslimske rohingya-befolkningen har de siste årene levd i overfylte flyktningleirer i Bangladesh. Siden 2016 har hundretusenvis flyktet fra Myanmar, der de har vært utsatt for systematisk vold og undertrykkelse fra landets sikkerhetsstyrker og den buddhistiske majoritetsbefolkningen.

De siste årene har mange forsøkt å ta seg til land med en muslimsk majoritet, som Malaysia og Indonesia.

– Vi hadde det vondt i Myanmar og kunne ikke finne noen som helst fred, sier Mahmud Syakir, som reiste fra flyktningleiren i Bangladesh i et forsøk på å gjenforenes med søsteren sin i Malaysia.

– Jeg er fattig og foreldreløs. Jeg har kun én søster, men hun har jeg ingen mulighet å nå fram til, sier han.

