Rolig 81-årsdag for kong Harald

Etter fjorårets store markeringer av kongeparets 80-årsdager toner monarken det helt ned på fødselsdagen onsdag.

Midt i vinterferieuka for Oslo runder kong Harald 81 år, en uke helt uten offisielle oppdrag for kongehuset.

– Dagen skal feires privat, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet overfor NTB. Han vil ikke utdype hva de kongelige skal gjøre i vinterferien.

Nok er nok

Det norske kongehuset skjermer alltid private ferier og merkedager, men de siste årene har markeringene av Grunnlovens 200-årsdag, kongeparets 25 år på tronen og 80-årsdagene blitt behørig feiret. I romjulsprogrammet «Kongefamilien 2017" på NRK sa kongen at han føler at feiringer i 2018 blir nedskalert kraftig. Til og med gullbryllupsdagen, 29. august, skal tones ned.

– Det kommer til å bli et familiejubileum, tror jeg. Norsk familiejubileum, sa kongen da, og fikk støtte i det fra dronning Sonja.

– Nok er nok, sa hun.

Varmere strøk

Neste store oppdrag for kongeparet blir statsbesøket til Argentina. De reiser til verdens åttende største land i begynnelsen av mars, en liten stund før det offisielle programmet starter 6. mars. I løpet av det tre dager lange programmet blir det både formelle begivenheter, kulturelle innslag og politiske møter om bilaterale forhold. Hensikten er å tilrettelegge for næringslivssamarbeid og handel med et land i sterk økonomisk vekst.

De kongelige skal bidra med taler, og dronningen skal også knytte sammen bånd med norske og argentinske farger, en symbolsk handling i anledning av at flyselskapet Norwegian starter innenriksflyginger i Argentina.

