Rolig påskestart for Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp hadde ti større oppdrag i palmehelgen, men beskriver starten på påsken som rolig og uten alvorlige hendelser.

– Våre grupper rundt omkring melder om mye folk i fjellet, men det har likevel ikke vært noen alvorlige hendelser så langt. Det tyder på at folk har vært flinke til å ta hensyn til forholdene, sier leder Live Kummen i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Organisasjonens skredmannskaper har fulgt ekstra godt med i helgen, men heldigvis har alt gått bra så langt.

– Vi har frivillige i beredskap på påskefjellet over hele landet, og vi opplever at folk gjerne spør oss om råd. Med mye snø og stor skredfare over store deler av landet er det spesielt viktig å gjøre seg kjent med lokale forhold og lytte til erfarne fjellfolk, sier Live Kummen.

De fleste oppdragene så langt har vært skiløpere som har skadet seg på tur, og da stort sett forstuinger eller brudd i armer og bein.

