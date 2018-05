Rolig start på russefeiringen

Politiet har lørdag kveld hatt få vansker i forbindelse med russens landstreff på Lillehammer og Stavanger.

– De har oppført seg eksemplarisk så langt. Høy musikk er det eneste vi kan si har vært et problem, sier Kjartan Waage, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, til NTB ved 21.30-tiden lørdag.

Hans politidistrikt har ansvar for lørdagens landstreff på Lillehammer, der rundt 6.000 russ deltar. I Kongeparken i Stavanger foregår det et enda større russearrangement samme dag, men også der er det relativt rolig.

Tidlig lørdag kveld hadde Sørvest politidistrikt foretatt én pågripelse i forbindelse med de rundt 14.000 ungdommene som er på treffet.

– Det var én som ikke klarte å oppføre seg. Han kastet en glassflaske mot veien, og nektet å etterfølge politiets pålegg da vi ba ham om å slutte med det, sier operasjonsleder Helene Strand til NTB.

Om kvelden så langt, sier hun følgende:

– Med tanke på at mange ungdommer et samlet på et arrangement med alkohol, har det gått greit så langt.

