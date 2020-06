Rolling Stones truer med å saksøke Donald Trump

Rolling Stones vil saksøke Donald Trump dersom han fortsetter å bruke gruppas låter i valgkampen.

Trump har helt siden 2016 spilt låter av Rolling Stones under sine folkemøter, og de aldrende britiske rockerne har sendt flere brev med krav om at han skal slutte med dette.

Det har den amerikanske presidenten ikke gjort, og låter som «Start me up» har ofte bidratt til å piske opp stemningen før han entrer scenen.

Under folkemøtet i Tulsa forrige helg runget «You Can't Always Get What You Want» fra høyttalerne, men nå har Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts og Ron Wood fått nok.

Med hjelp fra amerikanske BMI, som ivaretar musikere og andre kunstneres rettigheter, har Rolling Stones nå funnet en måte de kan saksøke Trump på for brudd på musikkrettighetene.

– Det kan ha vært siste gang at Trump benytter låter av Jagger og Richards under sine valgmøter. Dersom han fortsetter blir han saksøkt, heter det i en kunngjøring fra gruppen.

En rekke andre musikere og grupper har tidligere protestert mot Trumps bruk av deres musikk, blant dem Neil Young, Aerosmith, Adele, Rihanna og avdøde Tom Petty.

