Rolness hardt ut mot NTNU-professor: - Skader instituttets omdømme

- Kunnskapsløse forskeraktivister i eget hus skal visst slippe å bli utfordret.

Det skrev sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness på Facebook-profilen sin fredag ettermiddag om NTNU-professoren Berit Berg.

Han trekker fram Abbasi-saken, hvor en familie ble forsøkt uttransportert til hjemlandet Afghanistan, før myndighetene i sistnevnte land sa nei til å ta dem imot. De er nå flydd tilbake til Norge til tross for at de ikke har fått oppholdstillatelse.

I podcasten Forskerpodden kommenterer Berg saken, da hun selv er professor i sosialt arbeid og forskningssjef på avdeling for mangfold og inkludering ved NTNU.

Men ifølge Rolness har hun «ikke forsket på noe av det hun uttaler seg om».

- Skader instituttets omdømme

«Hun forteller at hun har deltatt i støttemarkeringen for familien og at hun har lest mediene, der det framkommer at barna var "usedvanlig godt integrert" og "hadde framtidsdrømmer" i Norge. Og så videre», skriver han og legger til:

«Hun forteller også at slike enkeltsaker ikke har noen signaleffekter på hvor mange som kommer. Og så videre. Hun forteller at flyktningpolitikken er blitt veldig streng og hard. Og så videre».

Rolness tar deretter opp faktumet at Berg «rapporterte» en kollega, Øyvind Eikrem, til instituttledelsen etter å ha uttrykt uakseptable holdninger i et intervju med nettsiden Resett.

- Dette fikk instituttleder til å hevde at Eikrem hadde "skadet hele instituttets omdømme". Jeg vil heller si at det å kalle seg forsker - og til og med forskningsleder - når man ikke bedriver annet enn ren politisk synsing, skader instituttets omdømme, skriver han.

- Faller på egen urimelighet

Rolness mener videre at det skader NTNU samfunnsforsknings omdømme å intervjue en «så åpenbar politisk aktør, uten å stille et eneste kritisk spørsmål».

- "Challenge Democracy" lød det i universitetet egenreklame i fjor. Men kunnskapsløse forskeraktivister i eget hus skal visst slippe å bli utfordret, avslutter han innlegget med.

REAGERER: Berit Berg mener Kjetil Rolness «faller på sin egen urimelighet». Foto: NTNU Samfunnsforskning

Det får professor Berg til å reagere kraftig.

- Hvis du hører Forskerpodden skjønner du at det Rolness skriver på Facebook faller på sin egen urimelighet. Jeg har forsket på innvandringsspørsmål siden 1980-tallet. Å påstå at det jeg sier er ren synsing blir derfor for drøyt, skriver hun til Nettavisen i en tekstmelding.

Berg mener det også bør være lov for forskere til å delta på aktiviteter som støttemarkeringer.

- Jeg trodde for øvrig ikke at forskere ble mindre forskere av å delta på en støttemarkering. Ut over dette har jeg ingen kommentar, sier hun videre.