Romanforfatter Solstads beretning om det smålige regelrytteriet som har hjemsøkt vårt land

Det pågår en oppsiktsvekkende strid i norsk kulturliv: Dag Solstad, vår feirede forfatter, bruker i dag en dobbelside i Klassekampen på å ta farvel med sin gamle avis.

Bakgrunnen er flere oppslag i Klassekampen, der ulike korrekturlesere har påpekt at det finnes hundrevis av «feil» i Solstads ferske bok med navn Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen.

Særlig er det kommafeilene korrekturleserne reagerer på. De mener at forfatteren enten ikke kan reglene - eller ikke bryr seg om dem. Begge deler er like uhyrlig.

Til dette har Solstad skrevet en kostelig, og rasende, kommentar over to sider. Den er kalt Et oppgjør, og vil bli stående både uker og måneder i litteraturhistorien. Den ligger bak betalingsmur, men det er den verdt.

STRIDENS EPLE: «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen». Den skal ifølge korrekturleserne inneholde hundrevis av kommafeil.

Aller først skal korrekturleserne ha honnør for at de våger å yppe seg mot selveste Dag Solstad. La meg likevel med en gang flagge side i striden. For de modige har glemt noe helt grunnleggende:

Det må jo ha vært språket som kom først. Ikke reglene.

Først begynte menneskene å snakke, så skrive. Deretter begynte noen å forske på hvordan folk snakket og skrev, og slik kom gramatikken til.

Slik har det seg at også gramatikken endrer seg. Fordi språket endrer seg. Folk snakker og skriver annerledes enn vi gjorde før, fordi vi finner det praktisk å bryte de gamle reglene. Derfor må reglene fornyes. Slik har vi i Norge hatt en rekke endringer i rettskrivingsnormen, den siste på bokmål så sent som i 2005.

Veldig demokratisk, egentlig. Men noen har formet språket mer enn andre. Ibsen og Hamsun, for eksempel. De store forfatterne, rett og slett.

Eller Dag Solstad. Han er faktisk en av dem som lager språket vårt. Sammen med mange andre er han et forbilde for oss hverdagsbrukerne, oss amatørene. Det er forfatterne vi skjeler til, ikke språkviterne eller språkvaskerne.

Det kan godt hende Dag Solstad skriver feil. Litteraturhistorien er full av forfattere som ikke er sterke på ortografi, men som blir reddet av forlaget sitt - og korrekturleserne. Foreløpig ser det ut som om forlaget Oktober har klart seg bra i så måte.

Og få ting er så flytende som kommaregler.

Derfor tenker jeg, at om Dag Solstad setter komma, for å skape en liten pause, kanskje, eller av en annen grunn, da skal det være komma.

Om han ikke setter komma skal det ikke være det heller.

Selv om det er brudd på reglene.

(Det hadde forresten vært gøy om korrekturleserne prøvde seg på den gjengen her: 10 topp forfattere som ga blaffen i kommareglene)

Eller la oss ta et sidespor: De fleste av oss nøler med å skrive jus, eller gaid, eller sørvis, selv om det norske Språkrådet faktisk forsøkte å bestemme at vi skulle gjøre akkurat det - for snart 25 år siden.

På den andre siden har vi forlengst sluttet å skrive citron, fordi noen vi så opp til begynte å skrive med s. Selv er jeg komfortabel med å skrive pønk i stedet for punk - antakelig fordi toneangivende musikkskribenter, som jeg liker, begynte å gjøre det.

Keith Richards, her med sin norsk-ættede kone Patti Hansen, brøt reglene i musikken og laget en helt ny sound. Foto: Suzanne Plunkett (Reuters)

Og mens vi først er inne på gamle pønkere:

Da Rolling Stones spilte inn sin legendariske Street Fighting Man i 1968, kjørte Keith Richards en kassegitar gjennom en bitteliten transistorradio på fullt volum, som dermed ble helt sprengt - og skapte en vreng som aldri var blitt hørt på plate før.

Han gjorde det med vilje. Mange lydteknikere tenkte kanskje det var galematias. Noen studioer ville kanskje stoppet ham, fordi det var brudd på reglene for god lyd.

Og hva med Munch? Hvor mange av datidens kunstkritikere påpekte at han brukte syke farger, og mente at slik kunne man ikke male!

Eller hva med Arne Nordheim?

Eksemplene er mange, og slik skriver både korrekturleserne og «hele venstresidens avis» Klassekampen seg inn i en tradisjon som slett ikke er progressiv. Særlig fordi «korstoget» mot Solstad blir sauset sammen med korrekturlesernes lønnskamp i en usunn mix.

Om du vil, kan konflikten mellom Dag Solstad og hans gamle avis også leses som en litt større strid, kravet om å passe inn, være korrekt, ikke for avvikende, passe på å mene og gjøre det samme som alle andre mener og gjør.

Også derfor skal vi heie på den gamle mester Dag Solstad i dag. Det er kyndige folk som våger å bryte reglene som bringer verden framover.