Rømte fra fengsel i frykt for korona. Tirsdag ble han hengt fra galgen

Den henrettede var mindreårig i gjerningsøyeblikket. Norge fordømmer henrettelsen.

Shayan Saeedpour (21) ble tidlig tirsdag denne uken henrettet i et fengsel i byen Saqez, som ligger i den iranske provinsen Kurdistan. Henrettelsespraksisen i iranske fengsler er henging.

Den unge mannen ble dømt til døden etter at han som 17-åring begikk et knivdrap under et gateslagsmål.

- Norske myndigheter fordømmer henrettelsen av Shayan Saeedpour for en forbrytelse han begikk da han var bare 17 år gammel. Henrettelsen er et brudd på Irans internasjonale forpliktelser, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, i en uttalelse til Nettavisen.

Henrettelser og dødsstraff for forbrytelser begått av personer som var mindreårige i gjerningsøyeblikket, strider mot FNs barnekonvensjon som Iran har ratifisert. Iran er ett av svært få land som praktiserer dødsstraff for personer i denne kategorien.

- Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff under enhver omstendighet. Iran forblir blant de land som ligger øverst på denne negative statistikken. Fra norsk side fordømmer vi ikke minst henrettelser av personer som var mindreårige i gjerningsøyeblikket. Da vår ambassadør i Teheran i går ble kjent med at en henrettelse kunne være nært forestående, tok han opp Shayan Saeedpours situasjon med iranske myndigheter, og formidlet Norges klare syn på dødsstraff og spesielt dødsstraff mot mindreårige, sier Halvorsen.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) sier Norge fordømmer tirsdagens henrettelse. Foto: UD

Rømte i koronafrykt

Shayan Saeedpour var blant et titall innsatte som rømte fra et fengselet i slutten av mars, midt under fengselsprotester og opprør. Protestene og opprøret ble utløst som følge av fengselsmyndighetenes manglende evne til å tilstrekkelig imøtekomme de innsattes frykt for koronaspredning i iranske fengsler, ifølge Amnesty International.

21-åringen ble pågrepet igjen 3. april. Amnesty International mener henrettelsen kan ha blitt framskyndet og effektuert som en hevnaksjon utført av lokale fengselsmyndigheter, med hensikt å avskrekke andre innsatte fra nye rømningsforsøk.

- Henrettelsen av Shayan Saeedpour var hevngjerrig og grusom, sier viseregionsdirektør for Amnesty International i Midtøsten og Nord-Afrika, Diana Eltahawy, i en uttalelse.

- Bruken av dødsstraff mot Shayan Saeedpour, et barn som har en lang historie med psykisk lidelser, var strengt forbudt. Ved å gjennomføre hans henrettelse til tross for internasjonal motstand, har iranske myndigheter nok en gang hånet rettssikkerheten til mindreårige, sier Eltahawy.

Et udatert bilde av Shayan Saeedpour som ble henrettet denne uken. Foto: Iran Human Rights/Privat

- Vil heller rømme enn å dø av viruset

Iran Human Rights, som følger og dokumenterer dødsstraffpraksisen og brudd på menneskerettigheter i Iran, fordømmer også tirsdagens henrettelse. Iran Human Rights sier til Nettavisen at også de har fått informasjon om at fanger som rømmer iranske fengsler i frykt for å bli smittet av korona, har blitt henrettet.

- De siste henrettelsene som har vært i Iran, er egentlig regimets svar på en del fluktforsøk fra fengsler. Grunnen til at disse fangene prøver å rømme, er myndighetenes manglende smitteverntiltak for innsatte i iranske fengsler. De innsatte får høre om et farlig virus som herjer på utsiden av fengselsmurene, men så skjer det ingen tiltak. Da tenker de det er bedre å rømme enn å risikere å dø av viruset, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Fengselsmyndighetene løser ikke situasjonen ved å innføre smitteverntiltak, men ved å gjennomføre flere hengninger for å spre frykt blant dem som vurderer å rømme, sier han.

Mahmood Amiry-Moghaddam er leder for Iran Human Rights. Foto: Roald, Berit (Scanpix)

- Flere innsatte drept i korona-opptøyer

Ifølge medierapporter har en politisk fange i Iran også blitt henrettet etter fluktforsøk. Amnesty International melder om at det har vært utløst protester i en rekke iranske fengsler som følge av at fengselsmyndighetene ikke iverksetter nødvendige smitteverntiltak.

Protestene har blitt møtt med bruk av skarp ammunisjon og tåregass. Amnesty hevder at et 30-talls innsatte har blitt drept av sikkerhetsstyrker i forsøk på å kvele korona-opptøyene i fengslene.

Iran har i likhet med flere andre land løslatt mange innsatte for å redusere trengselen i fengslene.

Den iranske ambassaden i Oslo har fått anledning til å kommentere tirsdagens henrettelse av den mindreårige og påstandene om at det var en hevnaksjon for rømningsforsøket, men har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Iran er blant de landene i verden som er verst rammet av koronapandemien med over 80.000 bekreftede smittetilfeller og over 5000 dødsfall. Uoffisielle kilder hevder dødstallene er langt høyere.

- Vi er redde for at det iranske regimet benytter koronapandemien som anledning til å bruke dødsstraff i enda større grad, både for å avskrekke og for å unngå internasjonale reaksjoner på praksisen med henrettelser, sier Amiry-Moghaddam.

280 henrettelser i fjor

Iran Human Rights publiserte tidligere denne måneden sin årlige rapport om dødsstraff i Iran. Organisasjonen har klart å dokumentere at det ble utført 280 henrettelser i Iran i fjor, som er en liten økning på syv henrettelser fra året før.

Blant dem var det minst fire henrettelser av personer som var mindreårige i gjerningsøyeblikket.

Amnesty International publiserte sin rapport om dødsstraff i verden på tirsdag, samme dag 21-åringen ble henrettet. Ifølge Amnestys tall ble det gjennomført 251 henrettelser i Iran i fjor.

Utenriksdepartementet sier de er sterkt bekymret for menneskerettssituasjonen i Iran.

- Vi tar opp menneskerettighetssituasjonen i Iran bilateralt og i internasjonale fora. Under vårt innlegg i den interaktive dialogen med FNs spesialrapportør for Iran i FNs menneskerettighetsråd i oktober i fjor, uttrykte vi vår sterke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet, med spesielt fokus på praktiseringen av dødsstraff, sier statssekretær Halvorsen.

FN har også fordømt henrettelsen av 21-åringen.