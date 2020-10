Ronald Reagans sønn: - Pappa ville vært forferdet og sjokkert

Sønnen til den ikoniske republikanske presidenten Ronald Reagan har lite positivt å si om Donald Trump og dagens Republikanske parti.

USAs 40. president Ronald Reagan preget Det republikanske partiet i mange år. Men med inntoget av president Donald Trump, er Reagan-æraen et tilbakelagt kapittel for The Grand Old Party.

Ron Reagan, som er sønnen til den avdøde ekspresidenten, tror ikke faren ville kjent igjen dagens Republikanske parti.

- Han ville vært forferdet over Det republikanske partiet akkurat nå. Den ryggløse enheten som vi ser i Det hvite hus nå, ville sjokkert ham, sier sønnen i et intervju med CNN.

Ron Reagan er selv demokrat, og har tidligere talt på Demokratenes landsmøte.

- Trump er det stikk motsatte

Rådgiver i tankesmien Civita, Eirik Løkke, sier Reagan og Trump var to særdeles ulike presidenter.

- Personlig er jeg veldig inspirert av Reagan. Han var president for et parti som ikke lenger eksisterer. Han ble valgt ved å appellere til det beste i amerikanerne. Han var positiv og han var en optimist. Trump er det stikk motsatte. Han appellerer til det absolutt verste i amerikanerne, sier Løkke til Nettavisen.

- Sånn sett minner Barack Obama mer om Reagan enn det Trump gjør. Rent politisk hadde Reagan veldig sterk tro på frihandel og alliansepolitikk. Han hadde en enorm sterk tro på NATO og den vestlige alliansen. Det har ikke Trump. Trump er mest opptatt av Amerika først, sier Løkke.

Trump har som kjent hatt liten sans for frihandel, allianser og samarbeid med internasjonale institusjoner.

Les også: Republikansk senator langer ut mot Trump

Nå som pilene peker i gal retning for Trump bare to uker før valget, er det antakelig flere republikanere som tenker på posisjonering ved et eventuelt valgnederlag. Et aktuelt spørsmålet er hvilken retning Det republikanske partiet skal ta dersom Trump ikke blir gjenvalgt.

- Jeg tror ikke at det å vende tilbake til Ronald Reagans dager er den rette løsningen for Republikanerne. Men de har ikke så mye annet heller. Og Donald Trump har gjort enormt mye skade på dette partiet. Når jeg tenker på min far, tenker jeg på ord som integritet, anstendighet, verdighet, ære og patriotisme. Ikke nasjonalisme, men patriotisme. Alle de kvalitetene er det stor mangel på i Det hvite hus nå. Og helt ærlig så har Det republikanske partiet vært medskyldig i å bryte ned de verdiene, sier Ron Reagan.

Les også. Donald Trumps predikerte vinnersjanse er nøyaktig lik som på samme tid i 2016

Ronald Reagan var en populær president med en approval-rating på 54,5 prosent to uker før han ble gjenvalgt. Trump har nå 42,8 prosent, lavest blant de syv siste presidentene med unntak av George H. W. Bush og Jimmy Carter. Carter og Bush senior ble ikke gjenvalgt. Foto: Ron Edmonds (AP)

Trumps parti

President Trump har tilsynelatende vært opptatt av å plassere ja-mennesker rundt seg i administrasjonen. Mange av dem som har gitt ham motstand, har enten blitt avskjediget eller valgt å gå frivillig. Familiemedlemmer har også fått innpass i Det hvite hus, hvor datteren Ivanka Trump og svigersønn Jared Kushner har blitt tildelt viktige posisjoner.

Republikanernes landsmøte bar også preg av at Det republikanske partiet nå var blitt Trumps parti. De tidligere tungvekterne George W. Bush, Mitt Romney, Dick Cheney, Paul Ryan, John Boehner, Ted Cruz og Marco Rubio glimret alle med sitt fravær på landsmøtet, og intet mindre enn syv Trump-familiemedlemmer holdt taler på det virtuelle landsmøtet.

Les også: - Uredelig og uholdbart av Biden

- Hvordan vil Det republikanske partiet endre seg etter et eventuelt Trump-nederlag, Løkke?

- Det avhenger veldig av valgresultatet. Hvis han taper så det synger, og det blir et valgskred i Bidens favør, og det faller fra mange republikanske senatorer på veien, er det stor sannsynlighet for at det går i retning av et anti-Trump-parti. Det jeg tror vil skje da, er at mange republikanske senatorer og kongressmedlemmer vil stå i kø for å si at de aldri støttet Trump, og de vil forsøke å distansere seg fra ham, sier Løkke.

- Hvis det blir et jevnt valg, vil det være mer usikkert. Da kan det tenkes at en type som Tom Cotton, eller andre som er på linje med Trump, vil fortsette den nasjonalkonservative politiske ideologien, eller hva enn man skal kalle denne ideologien Trump står for.

Arkansas-senator Tom Cotton var tilhenger av å sende inn militæret mot amerikanere i de massive demonstrasjonene og opptøyene tidligere i år. Cotton var også svært tidlig ute med å spre konspirasjonsteorier om koronaviruset ved å antyde at viruset ble utviklet i et biokjemisk laboratorium i Kina.

- Haley og Rubio har en Reagan-verdighet

Løkke utelukker ikke at republikanske tungvektere som Nikki Haley og Marco Rubio kan ende opp med å forme partiet i tiden framover.

- Personer som Nikki Haley og Marco Rubio har egentlig mye av denne Reagan-verdigheten i seg. Men personlig har jeg blitt ekstremt skuffet over hvor opportunistiske de har blitt. Jeg har lenge trodd at Haley kunne bli USAs første kvinnelige president. Hun vil kunne bygge broer. Hvis Trump kommer skikkelig dårlig ut av valget, har hun likevel kommet seg ut og distansert seg nok fra ham, sier Løkke.

Haley har klart det kunststykket med å distansere seg fra Trump ved å gå av som USAs FN-ambassadør i 2018, men likevel maktet å holde en fot innenfor hos presidenten. Rubio er senator for Florida, og stilte også som kandidat i nominasjonsprosessen i 2016 da Trump gikk seirende ut.

Civita-rågiver Eirik Løkke følger dramaet i USA med argusøyne. Foto: Civita

Ville Reagan forblitt taus?

Tidligere president George W. Bush har holdt svært lav profil og har ennå ikke uttalt seg noe om Trump under valgkampen. CNN spør sønnen til Ron Reagan om faren Ronald Reagan også ville forblitt taus om han fortsatt hadde vært i live i dag, eller om han hadde sagt noe offentlig og valgt side.

- Jeg har ingen anelse hva faren min ville gjort offentlig. Jeg kan ikke snakke for ham på den måten. Jeg kjenner karakteren hans og jeg vet hva som ville forferdet ham. Og jeg vet at denne administrasjonen ville gjort det. Men utover det kan jeg ikke si hva han ville ha gjort, sier Ron Reagan i intervjuet.

Ron Reagan, sønnen til avdøde Ronald Reagan, avbildet under Demokratenes landsmøte i 2004. Foto: Ron Edmonds (AP)

- Framstår som en vits for Trump

Trump har i løpet av sitt presidentskap skjelt ut nære allierte, samtidig som han har pleiet nære bånd til diktator Kim Jong-un av Nord-Korea. Han har trukket USA ut av Paris-avtalen (klima-avtalen) og Irans atomavtale. Trump har også truet med å trekke USA ut av NATO-samarbeidet dersom medlemslandene ikke øker forsvarsbudsjettene betraktelig.

Reagan hadde en helt annen holdning til USAs nære allierte.

- Reagan var gjennomgående opptatt av verdier som demokrati og rule of law (rettssikkerhet). Det kan man se i denne fantastiske talen han holdt i Normandie i 1984, som omhandlet betydningen av demokrati og verdifellesskapet i Vesten. Det framstår bare som en vits for Trump. Det så du da han skjelte ut Canada og statsminister Justin Trudeau. Det betydde ingenting for Trump at Canada hadde mistet tusenvis av soldater i Normandie. Reagan vant Den kalde krige ved å knytte sterke allianser med vestlige demokratier. Trump er ikke opptatt av dette i det hele tatt, sier Løkke.

Les også: Alt dette har Trump klart å levere til sine velgere

President Trump kalte Trudeau for falsk og sa han talte med to tunger under NATOs 70-årsjubileum i London i fjor. Det skjedde etter at den canadiske statsministeren tilsynelatende hadde vitset om den amerikanske presidenten. Trump mente Trudeau vitset fordi han var opprørt over at Trump hadde påpekt at Canada ikke innfridde 2-prosentmålet til NATO. Rundt 5000 canadiere mistet livet i Normandie.

- Reagan hadde en høy «standing» i verden, mens Trump er i ferd med å ødelegge USAs rykte i hele verden, sier Løkke.

Les også: Trump slår tilbake etter baksnakking



Svigersønn Jared Kushner og datter Ivanka Trump har vært svært synlig i Donald Trumps administrasjon. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images



Fakta Slik fungerer presidentvalget i USA ↓ * Hvert fjerde år avholdes det presidentvalg i USA. Samme person kan bli valgt til president maks to ganger og sitte i to perioder (totalt 8 år). Tre krav for å kunne bli president: * Man må være amerikansk statsborger og være født i USA. * Man må være fylt 35 år. * Man må ha bodd i USA i minst 14 år. Nominasjon av en presidentkandidat: * USA har i realiteten et to-partisystem bestående av Republikanere og Demokrater. * Valgåret starter med at hvert parti avholder nominasjonsvalg i alle delstatene for å nominere partiets presidentkandidat. Denne prosessen varer fram til sommeren. Vinneren av nominasjonsvalgene blir formelt nominert som presidentkandidat på partiets landsmøte på sensommeren. * Partiets presidentkandidat annonserer deretter hvem hun eller han velger som visepresidentkandidat. Selve presidentvalget:

* Presidentvalget avholdes alltid på en tirsdag i begynnelsen av november. I USA er det Valgmannskollegiet (en forsamling av valgmenn) som velger landets president. Velgerne stemmer derfor ikke direkte på en presidentkandidat, men stemmer på en valgmann som på forhånd har avgitt løfte om å velge en spesifikk presidentkandidat. * I presidentvalget er det derfor ikke det totale antall stemmer på landsbasis som avgjør hvem som vinner valget, men antall valgmannsstemmer som avgjør. * Valgmannskollegiet består av 538 valgmenn som er fordelt på de 50 delstatene og hovedstaden Washington D.C. En presidentkandidat trenger 270 valgmannsstemmer eller mer for å vinne valget. * Delstatens størrelse (basert på regelmessige folketellinger) avgjør fordelingen av valgmannsstemmer. California er den største delstaten og får dermed flest valgmenn (55 valgmenn). * De fleste delstatene (med unntak av Maine og Nebraska) har «vinneren tar alt»-prinsippet. Det vil si at den kandidaten som får flest stemmer i en delstat, får alle valgmennene i den delstaten. Store delstater er derfor mer avgjørende enn de små. * En overvekt av delstatene anses å være enten demokratiske eller republikanske. I mange tilfeller er dermed resultat nærmest gitt på forhånd over hvilken kandidat som vinner delstaten. * I såkalte vippestater er det imidlertid større usikkerhet. En kandidats oppslutning i vippestatene kan derfor avgjøre presidentvalget. I 2020-valget anses de viktigste vippestatene å være Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona. * I 2020-valget er det ventet at mange velgere vil stemme via poststemmer av hensyn til smittevern. Dermed er det ikke gitt at det endelige valgresultatet er klart på selve valgnatten. I verst tenkelig tilfelle kan et svært jevnt valg innebære at det vil ta dager eller uker med fintelling før det endelige resultatet foreligger. * Vinneren av valget tiltrer som president 20. januar påfølgende år.

Trumps barn

Trumps barn spiller en helt sentral rolle i faren valgkamp, enten det gjøres via Twitter eller TV-opptredener.

Reagans sønn, Ron Reagan, mener det i utgangspunktet er greit at en president eller presidentkandidat involverer familien i en valgkamp. Men han påpeker at det finnes klare grenser som ikke skal tråkkes over.

- De har absolutt rett til å drive valgkamp for faren sin. Min storebror og storesøster gjorde det. Og det er ikke noe galt i det. Jeg hater å si det, og jeg mener ikke å være brysk, men vi har en haug med bedragere i Det hvite hus, sier han i CNN-intervjuet.

- De blander forretning med statlig virksomhet. De bruker hotellene og golfklubbene til å profittere på presidentskapet. Jared Kushner og Ivanka Trump har overhodet ingen kvalifikasjoner til å inneha de posisjonene de har. Absolutt null. Og de brukere det rett og slett til å tjene penger, sier Ron Reagan.

Amerikansk presse har avdekket hvordan administrasjonen har pumpet inn penger i Trumps forretningsimperium ved å tilbringe mye tid på Trumps golfklubber og hoteller. Det har blant annet gått med enorme beløp av skattebetalernes penger på å huse Secret Service-ansatte på Trumps hoteller, også for å passe på Trump-barna, ifølge The Washington Post.

Reagan led av Alzheimers sykdom på sine eldre dager, og døde i 2004.