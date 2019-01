Ropstad angriper StÃ¸re: - Henger ikke pÃ¥ greip!

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er mildt sagt overrasket over kritikken som har kommet fra Ap-leder Jonas Gahr Støre etter KrF sa ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

I et innlegg på Facebook skriver Ropstad:

- Arbeiderpartiet har vært det partiet som har angrepet KrFs politikk mest de siste ukene. Samtidig sier Støre at KrF kunne fått mer gjennomslag hos han. Dette henger ikke på greip! Arbeiderpartiet sier nei til økt valgfrihet for familiene. De sier nei til KrFs politikk knyttet viktige etiske spørsmål som bioteknologi og fosterreduksjon. Jeg mener kritikken fra Støre egentlig forteller at KrF har fått betydelige gjennomslag.

Det som fikk tydeligvis fikk begeret til å renne over for Ropstad var et NRK-intervju med Støre som Ropstad selv linker til. I intervjuet uttaler Støre blant annet at Høyre og Frp står igjen som de store vinnerne i regjeringsplattformen. Gahr Støre hevder KrF sikrer flertall for privatisering og skattelettelser, uten å få mye igjen.

Ropstads innlegg vekker debatt i kommentarfeltet, der de fleste gir Ropstad sin støtte.

Den første til å kommentere Ropstads innlegg er ingen ringere enn tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dere tok et godt valg. Sammen skal vi gjøre gode ting for vårt land og innbyggere, skriver Solvik-Olsen som avslutter setningen med et smilefjes.

Flere som kommenterer Ropstads Facebook-innlegg mener Støre oppfører seg som en dårlig taper.