Ropstads abortutspill: - Det var en genistrek

OSLO (Nettavisen): Rød side i KrF gikk på et hårfint nederlag om videre veivalg på skjebnelandsmøtet 2. november i fjor.

Dramaet i kulissene skildres i den nye boken «Hareides fall», skrevet av hans tidligere rådgiver, Emil André Erstad.

- Jeg har skrevet boken for å fortelle om hvordan Knut Arild Hareide nærmest satte himmel og jord i bevegelse for å få til det han trodde på; et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Erstad til Nettavisen.

- Er du illojal mot noen i denne boken?

- Jeg er brutalt ærlig om det som skjedde i fjor høst, så det er ikke sikkert alle setter pris på det, svarer han etter en liten tenkepause.

Nettavisen møter forfatter og tidligere politisk rådgiver, Emil André Erstad, dagen før utgivelsen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Vi møter ham på en café i Oslo dagen før utgivelsen.

I 36 dager i fjor høst var det uvisst hvilken fløy som kom til å sanke flest stemmer.

- Hvis Olaug Bollestad hadde landet på rød side, hvis Rogaland hadde sendt en representativ delegasjon eller hvis noen delegater hadde skiftet mening ... Det var små marginer som avgjorde valget, forteller Hareides tidligere høyre hånd.

Fasiten ble 98-90 i favør Kjell Ingolf Ropstad.

Da Knut Arild Hareide sa nei til statsminister Erna Solberg (H), fikk Kjell Ingolf Ropstad en mulighet - og grep den. Her fra partilederdebatten i september. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix (NTB scanpix)





- I boken kommer det kritikk mot Ropstad for at han hadde samtaler med Erna Solberg, som du mener var i strid med spillereglene. Men Hareide hadde i samme periode samtaler med Støre - hva er forskjellen ?

- Det var ikke samtalene med verken Støre eller Solberg jeg kritiserer, men forhandlingene av politikk, et abortultimatum, som sannsynligvis ble forhandlet Høyre og blå fløy i KrF. Det kritiserer jeg. Det var et brudd på spillereglene ,mener Erstad.

- Det var en genistrek, rett og slett

- Du beskriver i boken din dette som en «genistrek». Hva kunne dere på rød side kommet med for å matche det?

- Det var en genistrek fordi de visste at vi ikke hadde så mye å stille opp med for å matche det ultimatumet. Det traff en akilleshæl i vårt prosjekt. Dessuten var vi enige om ikke å forhandle politikk, så da var det veldig vanskelig for oss å komme med noe.

I boken omtales vendepunktet slik:

«Det var under denne talen vi forstod at Kjell Ingolf hadde bestemt seg for å vinne kampen om KrF. Han ville bli leiar sjølv, koste kva det koste ville. Då vi fekk moglegheit til å snakke saman, fekk eg inntrykk av at Knut Arild urovekkande fort hadde forstått kva Kjell Ingolfs abortinnlegg betydde – og kva følger det kunne få. Kjell Ingolfs abortkort var ein trumf. Det kortet kunne ikkje vi matche. Det var ein genistrek, rett og slett.»

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide satset alt på å lede KrF til venstre. Han tapte den kampen med 90 mot 98 stemmer. Nå er dramaet blitt bok som gis ut 30. oktober. Foto: Samlaget forlag

- Svik

- I boken din beskriver du det du kaller et «svik». Mener du at de to nestlederne Bollestad og Ropstad svek sin partileder?

- I fjor da jeg var på innsiden av prosessen, kjente jeg det på den måten. I dag ville jeg kanskje ikke brukt et så sterkt ord, erkjenner han.

- Men det som skjedde i fjor høst var veldig intenst, en politisk maktkamp med en del ulike virkemidler, legger Erstad til.

- Skittent spill

- Vil du beskrive det som et skitten spill?

- Noe av det faller i den kategorien, ja. Det vil kanskje de som leser boken være enig i.

- Hvilken kontakt har du med Hareide, Ropstad og Bollestad i dag?

- Jeg har tett kontakt med Knut Arild, som er en god venn. Og så har jeg et avslappet forhold til Olaug og Kjell Ingolf. Jeg er ikke lenger engasjert i KrF, så derfor har jeg naturligvis ikke like mye kontakt med dem, sier Erstad til Nettavisen.

- Vurderer KrF-medlemskapet

Erstad jobber i dag som kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomiteen.

- Jeg er fortsatt medlem i KrF, men vurderer medlemskapet. Jeg har store problemer med den politiske retningen partiet har tatt, forteller Emil André Erstad.

Tilsvar:

Partileder Kjell Ingolf Ropstad har følgende kommentarer til den nye boken:

- Alle vet at KrF har vært gjennom et opprivende samarbeidsvalg, det har vært en tøff periode for vårt parti. Tilliten mellom partivenner ble svekket.

- Nå har partiet tatt et valg. Mitt fokus er på å bygge opp tilliten, samle og bygge partiet.

- Målet mitt er å få gjennom mest mulig KrF-politikk. Jeg er glad for at KrF har fått gode gjennomslag for en bedre hverdag for familier, eldreomsorg, distrikt og internasjonal rettferdighet. Nå bruker jeg energien på å få gjennomført denne politikken.

- Det er ulike virkelighetsforståelser om hva og hvorfor ting utartet seg som de gjorde i høst. Jeg er glad for den støtten jeg har fått av Knut Arild Hareide.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide har ingen kommentarer til boken, opplyser KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset til Nettavisen.

