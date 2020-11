Røros kommune har anmeldt flyselskap – mener de har brutt smittevernregler

Flyselskapet Air Leap har ikke overholdt nasjonale forskrifter for smittevern, mener Røros kommune. De har anmeldt flyselskapet.

Kommunen har de siste ukene fått flere henvendelser knyttet til om flyselskapet følger reglene for karantene og testing av utenlandske arbeidere, ifølge Arbeidets Rett.

Gunnar Stavrum: Skjerp korona-reglene og gjør dem forstått i bydelene der smitten øker

Selskapet Air Leap henter inn ansatte fra utlandet til sine flyruter i Norge, ifølge avisa. Røros kommune mener at flyselskapet ikke har overholdt reglene rundt testing ved ankomst. De har også etterspurt en turnusplan for de ansatte som tydelig viser at karantene- og testingsbestemmelsene overholdes.

Politiet bekrefter overfor avisa at de er i gang med etterforskning.

Flyselskapets administrerende direktør Jon Melkersson skriver i en epost til NTB at de ikke har noen kommentar til saken.

Les også: Erna Solberg: - Jeg vet at mange venter på dette

(©NTB)

Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg