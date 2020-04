Røttingen tror på koronamedisin til sommeren

Forskningssjefen som leder den globale koronastudien, har tro på at effektive legemidler mot koronaviruset kan være på plass til sommeren.

– Om tre fire-måneder får vi - i beste fall - de første signalene på om legemidlene vi tester nå, har en sterkt og positiv effekt. I så fall betyr det at leger kan ta i bruk disse da, sa administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen onsdag kveld, da han deltok i NRK-programmet «Torp».

Røttingen koordinerer den globale studien til Verdens helseorganisasjons (WHO) som skal vurderer mulige medisiner mot covid-19, det skriver NTB.

Økning i antall smittede

Det var ved midnatt registrert 4.935 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 280 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 490 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 325 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. 105 personer får intensivbehandling i respirator, åtte flere enn dagen før.

Gir blodplasma til smittede

I Kina har et team forskere utført en mini-studie der de ga fem alvorlig syke koronasmittede blodplasma fra mennesker som hadde blitt friske fra sykdommen.

For fire av de fem pasientene ble feberen borte tre dager etter overføringen, og virusmengden i kroppen sank. Etter ni dager ble fire pasienter koblet fra respiratoren, og tre er nå utskrevet fra sykehuset. For de to som fremdeles ligger på sykehuset er tilstanden stabil.

Studien er veldig liten, og forskerne understreker at den i tillegg har flere begrensninger. Blant annet hadde de ingen kontrollgruppe som ville ha gjort det mulig å sammenligne pasientene som fikk overføring med pasienter som ikke fikk. Det er også umulig å fastslå om pasientene ville ha blitt bedre uavhengig av overføringen eller ikke.