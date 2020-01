Rouhani: Iran vil ikke skrote atomavtalen

Irans president Hassan Rouhani sier Iran ikke ønsker å trekke seg ut av atomavtalen. Grunnen er at det kan medføre flere og hardere sanksjoner.

I tillegg kan det føre til gjennomgang i FNs sikkerhetsråd, trekker Rouhani fram.

– Da ville vi fått problemer overalt igjen, sa Rouhani torsdag om å gå ut av atomavtalen.

Ifølge presidenten er landets atomprogram mer avansert i dag enn det var før avtalen ble undertegnet i 2015. Det er ventet at landets atombyrå vil komme med ytterligere informasjon etter hvert.

USAs president Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA ville trekke seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Iranerne har svart ved å trinnvis gå stadig lenger vekk fra avtalen og stadig nærmere en anrikingsgrad av uran som er høy nok til å lage atomvåpen. Storbritannia, Frankrike og Tyskland klaget tirsdag derfor Iran inn for brudd på avtalen.

Iran sier nå at landet er klart til å etterleve avtalen igjen, om den blir håndhevet under de opprinnelige vilkårene. I et innlegg på Rouhanis nettside heter det at en delvis uttrekking innebærer risiko for Iran.

Borrell møtte Zarif

EUs utenrikssjef Josep Borrell møtte Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif torsdag i New Delhi. Der advarte Borrell om at atomavtalen er «viktigere enn noen gang tidligere». Borrell sa etterpå at han hadde det han kaller «en oppriktig samtale» med Zarif der Borrell understreket EUs fortsatte interesse av å bevare atomavtalen.

Tross svært høy spenning mellom Iran og USA framholder Rouhani at dialog fortsatt er mulig, og ifølge ham arbeider Teheran hardt for å unngå krig.

– Regjeringen arbeider daglig med å unngå militær konfrontasjon eller krig, sa Rouhani i en TV-sendt tale.

Han la til at konflikten er «en daglig bekymring» for ham.

Iran angrep en militærbase i Irak med missiler 8. januar i en hevnaksjon etter at USA drepte den iranske generalen Qasem Soleimani.

Tilspisset

Den seneste tilspissingen av situasjonen har ført til oppfordringer om deeskalering fra flere i det internasjonale samfunnet. Frykten er en videre oppblussing i Midtøsten, der USA har flere allierte og militærbaser. Også Iran har flere allierte i området, deriblant Irak og Libanon.

Onsdag sa Rouhani at Irans missilangrep mot irakiske baser brukt av amerikanske militærstyrker var tilfredsstillende «kompensasjon» for tapet av Soleimanis liv. Generalen var arkitekten bak Irans militærstrategi i Midtøsten.

Torsdag sa Rouhani at hevnaksjonen, som ifølge det amerikanske forsvaret kun medførte materielle skader, styrker Irans evne til å stå imot «truslene» fra USAs president Donald Trump.

Rouhani, som regnes som moderat i Irans politiske landskap, forsvarte landets mer åpne tilnærmelse til resten av verden siden han ble president i 2013. Og ifølge Rouhani har Iran med atomavtalen «i praksis bevist at det er mulig for oss å samhandle med verden».

