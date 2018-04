Rouhani ringte Macron: – Iran-avtalen er ikke forhandlingsbar

Irans president Hassan Rouhani ringte søndag sin franske motpart Emmanuel Macron søndag for å fortelle at atomavtalen med Iran «ikke er forhandlingsbar».

– Verken atomavtalen eller noen andre temaer som den omfatter er forhandlingsbare på noen som helst måte, sa Rouhani i telefonsamtalen med Macron, ifølge det iranske presidentskapets nettsider.

– Iran kommer ikke til å akseptere noen restriksjoner utover forpliktelsene i den, sa han videre.

Advarslene fra Rouhani kommer etter at USAs nye utenriksminister Mike Pompeo advarte mot Irans «ambisjon om å dominere Midtøsten» under et besøk til Israel.

De kommer også etter at Macron selv tidligere denne uka uttalte at USA og Frankrike vil forsøke å oppnå flere nye avtaler med Iran, i tillegg til atomavtalen.

Så langt har Iran fullstendig avvist alle forslag om å endre den nåværende avtalen om landets atomprogram. Iranske myndigheter har gjort det klart at de vil gjenoppta programmet hvis USA ikke overholder sine forpliktelser.

