Rullestolbruker Amir (29) ble bedt om å skrive under for god service på bussen

- Kjære Ruter, jeg tror det finnes bedre løsninger, sier Amir Hashani etter at han ble bedt om å kvittere for sin busstur.

OSLO (Nettavisen): Norges Handikapforbund sier bussoperatørene i Oslo er blitt flinkere til å bistå rullestolbrukere. En historie fra tidligere i vinter om rullestolbrukeren Amir Hashani (29) som opplevde å bli frakjørt fordi rullestolrampa ikke fungerte, førte til at Ruter tok grep.

Ble møtt med penn og papir

Men tirsdag denne uken opplevde Hashani noe annet som har fått handikapforbundet til å reagere. Han kom seg vel om bord i bussen med sin elektriske rullestol, men ble etter et par stopp bedt om å skrive under på et papir for å bekrefte at han hadde fått den hjelpen han trengte. Ifølge Hashani forklarte sjåføren at han nå måtte rapportere til ledelsen om rullestolbrukere som får hjelp og at det var derfor han trengte underskriften.

- Kjære Ruter, hvis dette er sant, tror jeg det finnes bedre løsninger, sier Hashani i en video han har lagt ut på Facebook.

- Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier Maghild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund i Oslo, til Nettavisen og fastslår at en slik praksis vil være å «gå langt over streken».

Fakta Tilgjengelighetsloven ↓ Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) kom i sin nåværende form i 2017. Formålet med loven er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Loven hjemler blant annet retten til adgang til alle steder og tjenester til bruk for allmennheten, slik som transportmidler, hoteller, restauranter, kafeer, teatre og parker. (Kilde: (Kilde: Lovdata

Beklager

Både Ruter og operatørselskapet beklager, og sistnevnte sier episoden skyldes en misforståelse og at sjåføren er svært lei seg (se svar fra Ruter og operatørselskapet lenger ned), men for Hashani, som er nestleder i Norges handikapforbunds ungdomslag i Oslo, var det uansett en ubehagelig og overraskende opplevelse. Hashani har cerebral parese og redusert førlighet i hånda, så det var vanskelig for ham å skrive under. Han forteller at beskjeden han fikk var at det var innført nye regler.

Flere episoder

I januar i år skrev Nettavisen om Hashanis opplevelse med 32-bussen som kjørte fra ham i Kværnerbyen i Oslo. Da bussen kom, klarte ikke sjåføren å få ut rullestolrampa. Sjåføren ropte til ham og sa det ikke var hans ansvar. Amir, som filmet episoden og dialogen med sjåføren, opplevde deretter at bussjåføren kjørte fra ham. Han ble stående i 40 minutter før kjæresten kom og hentet ham. Også den gang beklaget Ruter på det sterkeste og sa slikt ikke skal skje, og i kjølvannet av denne saken tok Ruter en gjennomgang med operatørselskapene om hva slag utstyr som kreves og hva slags rutiner som skal følges når det gjelder rullestolbrukere.

BLE OVERRASKET: Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund sier hun reagerte med vantro da hun hørte om Amir Hashanis opplevelse om bord på sin buss tirsdag. Sørbotten understreker samtidig at det har vært en positiv utvikling i år når det gjelder forbundets medlemmer opplever servicen hos Oslos bussjåfører. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Ser en forbedring

Hashani får skryt av regionlederen for å stå fram med sine historier. Medieoppslagene har ført til økt oppmerksomhet rundt funksjonshemmedes utfordringer i kollektivtrafikken, ifølge Norges Handikapforbund.

- Våre medlemmer rapporterer om klare forbedringer etter medieoppslagene tidligere i år, sier Sørbotten til Nettavisen.

Hun vet ikke hva som skjedde da Hashani fikk beskjed om å skrive under tirsdag, men sier hun føler seg trygg på at Ruter ikke har innført noen slike regler. Sørbotten oppfordrer aktørene til å ta en ny runde og sier det ikke kan være slik at det må stadige medieoppslag til for at rullestolbrukernes rettigheter skal bli ivaretatt.

INGEN NY REGEL: - Nei, Ruter krever ikke at kundene må skrive under. Dette er på ingen måte en ny regel. Ingen kunder skal måtte skrive under på at de får kjøre med bussen, forsikrer pressevakt Cathrine Myhren i Ruter når Nettavisen spør om det Amir Hashanis opplevelse. Foto: (Ruter)

Ruter: - Ingen skal skrive under

Ruter er overfor Nettavisen tydelig på at ingen passasjerer skal avkreves noen erklæring når de kommer om bord på bussen:

- Nei, Ruter krever ikke at kundene må skrive under. Dette er på ingen måte en ny regel. Ingen kunder skal måtte skrive under på at de får kjøre med bussen, forsikrer pressevakt Cathrine Myhren i Ruter når Nettavisen spør om Amir Hashanis opplevelse.

Ruter har ikke selv busser og sjåfører, men har ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken. Det er fire operatørselskaper som kjører busser på kontrakt med Ruter.

- Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle, og vi beklager på det sterkeste de opplevelsene som Amir Hashani har hatt, sier Myhren.

- Sjåføren er veldig lei seg

- Her ser det ut som om passasjeren og sjåføren har misforstått hverandre. Dette er en veldig dyktig og serviceinnstilt sjåfør som var velmenende og ønsket å hjelpe. Men det var klønete å komme med penn og papir. Sjåføren er veldig lei seg, sier administrerende direktør Jan Volsdal i selskapet Nobina til Nettavisen.

Også han forsikrer at ingen passasjerer - med eller uten rullestol - skal skrive under på at de får komme om bord i bussen.

