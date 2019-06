Rullestoler kan få lov til å kjøre fortere

Forslaget om å øke den maksimale tillatte farten for rullestoler til 15 kilometer i timen sendes nå ut på høring.

– Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for folk. At rullestolbrukerne nå får en slik fartsøkning, er ønsket av brukerne og vil gi dem økt livskvalitet. Samtidig må vi sørge for at det ikke går utover trafikksikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet forslaget nå ut på høring.

HØYERE FART: Nå kan rullestolbrukere kanskje få lov til å kjøre fortere med elektriske rullestoler. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

I dag kan rullestolbrukere kjøre i 10 kilometer i timen. Med bedre rullestoler blir de også brukt andre steder i trafikken enn bare på fortau. Derfor ønsker regjeringen nå å legge til rette for en fartsøkning.

(©NTB)