Rumensk bande tiltalt for å ha stjålet verktøy for millioner i Norge

Fire rumenere er tiltalt for å ha stjålet hundrevis av verktøy på Østlandet for flere millioner kroner. Førstkommende mandag må de møte i Oslo tingrett hvor de står tiltalt for i alt 35 grove tyverier av verktøy og heleri i en periode fra mars 2018 og januar 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)