Rus, feststøy og grisekjøring på starten av påskeferien

Rus, vold og grisekjøring har holdt politiet i alle deler av landet opptatt natt til langfredag.

Påsken er gjerne tiden da flere tar turen opp til hytta på fjellet eller ved sjøen. I år er det derimot hjemmepåske for de fleste, på grunn av regjeringens hytteforbud.

Natt til langfredag har politiets operasjonssentraler hatt mye å gjøre over store deler av landet. Sør-øst politidistrikt melder på twitter like over klokken 00.00 at de har mottatt mange klager på mye råning og støy fra musikk og annet. De skriver videre at politiet skjønner at påsken er spesiell i år, men ber også folk om å ta hensyn til de som må være innendørs og ønsker og sove.

- Det påligger blant annet bilførere å oppføre seg bra, ellers kan det få ubehagelige konsekvenser, skriver Sør-øst politidistrikt på twitter.

Båltenning i marka og skudd mot biler

I Oslo fikk politiet flere bekymringsmeldinger om folk som tente opp bål ved Grefsenkollen. Brannvesenet vurderte det slik at det måtte settes i verk tiltak, og sendte biler til stedet.

- Vi minner om gult farenivå for skogbrann på Østlandet. Ta dere sammen!!! Skrev Oslopolitiet på twitter.

Natt til fredag ble det også avfyrt skudd mot to biler på Mortensrud og Bjørndal i Oslo. Politiet setter hendelsene i sammenheng, og det ble ikke funnet personer med skuddskader.

Politiet ble først varslet om skuddene av en som meldte ifra om fem smell i området ved Mortensrud klokka 1.55, skriver VG. Politiet rykket ut til området og fant bilen og ved Lofsrud skole en tomhylse.

– En halv times tid senere melder en mann seg for politiet og forteller at han var blitt skutt mot ved skolen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt til NTB.

Eldre mann til sykehus etter voldshendelse i Drammen

En mann i 70-årene er kjørt til sykehus og en annen er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse på Åssiden i Drammen.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 0.37 natt til fredag. Voldshendelsen skal ha skjedd på en privat adresse i Åssiden og politiet omtaler den som alvorlig.

– En person er pågrepet og en person er kjørt til sykehuset, skriver Sørøst politidistrikt.

– Politiet kom til en adresse hvor det var to personer, den fornærmede mannen og en annen mann i 30-årene, sier jourhavende jurist John Ivar Johansen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Den fornærmede er kjørt til Drammen sykehus for behandling. Hans tilstand er ikke kjent. Den andre er siktet for kroppsskade og satt natt til fredag på Drammen politistasjon.

Forholdet mellom offeret og den pågrepne er ikke klarlagt av politiet.

– Vi vet foreløpig lite om årsaker og sammenheng bak hendelsen, men har åpnet etterforskning av saken vil jobbe for å klarlegge hva som er skjedd, sier politiadvokaten.

Festbråk og ulovlig bruk av fyrverkeri

Flere politidistrikt mottok flere meldinger på feststøy iløpet av natten. I Arendal valgte Agder politidistrikt å avslutte en fest etter klager på høy musikk, og i Grimstad måtte musikken dempes.

Kort tid senere måtte Agder politidistrikt igjen dra til Arendal etter flere meldinger på at det var hørt skudd/smell fra en bolig. Det hele viste seg å være fyrverkeri, og politiet oppretter sak på ulovlig bruk.

Vest politidistrikt melder på twitter at de mellom klokken 23.00-04-00 mottok 14 meldinger om forstyrrelse av natteroen og støy. Alle meldingene gikk på private adresser, og 12 av meldingene var i ulike bydeler i Bergen.

Råning og støy

I Trøndelag måtte politiet følge opp klager på rånekjøring, skrensing og burning både i Verdal og på Tiller. Seks førere fikk gebyr for å ikke bruke bilbelte i Verdal. Politiet skriver at råningen på Heimdal er et gjentakende problem for de som bor i området.

- Vi vil følge opp, men det hadde jo vært greit om patruljen kunne brukes til noe mer nyttig da! Skjerpings! Skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

I Lyngdal fikk også politiet melder om støy fra biler i handelsparken. De tilstede fikk pålegg fra politiet om å fjerne seg, og en bil ble avskiltet på stedet, det melder Agder politidistrikt på twitter.

Rolig natt

Nordland politidistrikt melder i motsetning til mange andre, om en rolig natt til langfredag.

- Ingen oppdrag å melde foruten allerede tweeta oppdrag. Fortsatt god påske, skriver politiet på twitter.