Russ viste fingeren til politiet - blir anmeldt

Det var ikke bare god stemning på Vestby natt til lørdag.

Natt til lørdag rykket Øst politidistrikt ut til Vestby etter flere meldinger om ansamlinger av russ, det skriver Vestby Avis.

– Vi fikk inn flere innringere som klaget på russ som oppholdt seg ved Bauhaus, og at det var flere busser på stedet. Politiet fikk også inn en telefon fra en russ som fortalte at det er ampert på stedet, sier operasjonsleder Terje Skaftnes til avisen.



Da politiet kom til stedet, ble to russebusser som politiet kom over i nærheten bedt om å forlate området.

I tillegg har politiet anmeldt en russ som skal ha vist fingeren til dem, det melder Øst politidistrikt på Twitter. Den 18 år gamle mannen blir ifølge Vestby Avis anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann etter hendelsen.