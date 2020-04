Russen Nicole (18) med bønn til arrangør etter avlyst landstreff: Gi oss pengene tilbake!

Nicole Sirnes er en av over 1000 russ som ikke får pengene tilbake etter at landstreffet i Kongeparken ble avlyst.

Skrevet av: Nicole Sirnes (18) etter at det ble bestemt at billettene til årets Landstreff, som nylig ble avlyst på grunn av koronautbruddet, ikke blir refundert.

Tiltakene som er iverksatt for å forhindre spredning av korona-viruset, rammer enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter på mange måter.

Jeg er selv permittert fra mine to deltidsjobber, og jeg er russ. Forrige uke ble det klart at landets største russetreff, som holdes i Gjesdal utenfor Stavanger, ikke vil bli arrangert.

Russen har fått tilbud om flere former for kompensasjon for billettene – men å få pengene tilbake, i tråd med gjeldende lov, har ikke vært et alternativ.

Facebook-gruppen «Gi russen tilbake LS-pengene» har fått bred støtte fra mannen i gata, journalister, politikere og advokater.

Rune Mikal Helle, lærer ved Stryn vidaregåande skule, skriver på Facebook at den økonomiske situasjonen i selskapet som driver landstreffet i Gjesdal, ikke er verre enn mange andre bedrifter som er rammet av corona-tiltakene.

«At det er 15 000 18-åringar som samla har betalt inn NOK 40 mill. kroner … som skal berge denne verksemda frå konkurs, er berre så bort i veggene at ein ikkje skulle tru det var sant!» skriver han og spør hvilken rolle Gjesdal kommune har hatt i denne saken.

Han viser til at mens firmaer bak andre russetreff avlyste arrangementene for flere uker siden og betalte billettpengene tilbake, har arrangørene i Kongeparken ventet med avgjørelsen – til tross for at de er blitt spurt hva de ville gjøre.

De ventet med å avlyse til smittevernlegen i kommunen gav dem pålegg om det. Ble dette gjort bevisst så sent for at arrangørene kunne skjule seg bak «force majeure»? spør Helle.

Russen har krav til å få billettprisen tilbakebetalt, sier advokat Svein Kjetil Svendsen ved advokat Eldens kontor i Stavanger til Stavanger Aftenblad.

De ansvarlige for landstreffet burde ha satt opp et tilbud om refusjon som et alternativ.

Personlig mener jeg at russetiden i seg selv ikke er frarøvet. Jeg er sikker på at ingen ønsket dette på vegne av russen.

Det er ikke mulig å spå seg til internasjonale kriser. Det beste vi kan gjøre nå er å ta til seg tiltakene fra regjeringen, og håpe at ting jevner seg så fort som mulig. Da kan vi kanskje ha russetiden vår.

Russedressen min ligger og venter på den dagen den skal få være med ut. Vennene mine synes det er trist at russetiden forsvinner helt, fordi det er blitt en tradisjon for de fleste avgangselevene i Norge.

Vi håpet at vi kunne få oppleve en russetid med sang, venner og gode minner. Men man kan ikke planlegge fremtiden, og når ting ikke går som planlagt får man bare tilpasse seg til hvordan ting er her og nå.

- Nicole Sirnes.

P.S: Pressesjef Aasmund Lund fra Landstreffet sier til Byas.no at de har kommet med gode erstatninger til årets arrangement. Blant annet får russen tilbud om billetter til andre festivaler i stedet for refusjon.

- Vi har stor forståelse for frustrasjonen og føler med dem, men det er derfor vi har satt opp andre gode alternativer i år. For vår del handler det om å overleve i den pandemien vi er i. Vi klarer dessverre ikke å gjøre alle 100 prosent fornøyde, sier Lund til nettsiden.