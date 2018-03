Russisk kjemiker sier han var med på utvikling av nervegiften

Nervegiftangrepet i Salisbury ble ikke utført av Russland, mener en kjemiker som sier han deltok i et offentlig russisk program for å utvikle giften.

Kjemikeren Leonid Rink sier han deltok i et statlig støttet program for å utvikle nervegiften Novitsjok. Den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia ville ha vært døde dersom Moskva sto bak forgiftningen, mener Rink.

– De lever fortsatt. Det betyr at det enten ikke dreide seg om Novitsjok i det hele tatt, eller at giften var dårlig blandet og slurvete påført, sier Leonid Rink til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Eller like etter påføringen av giften brukte britene en motgift, noe som i så fall betyr at de ville ha vært i stand til å vite nøyaktig hvilken gift det dreide seg om, sier han.

Rink sier han arbeidet ved et statlig laboratorium i den lukkede byen Shikhan i 27 år, fram til begynnelsen av 1990-tallet, der utviklingen av Novitsjok pågikk. Utviklingen av nervegiften dannet grunnlag for hans doktorgrad, opplyser han.

– En stor gruppe spesialister i Shikhan og Moskva arbeidet med å utvikle Novitsjok, sier Rink.

Dermed motsier Rink viseutenriksminister Sergej Riabkov som i forrige uke avviste at Moskva har utviklet det kjemiske våpenet.

– Jeg ønsker å slå fast, med all mulig sikkerhet, at Sovjetunionen eller Russland ikke hadde noe program for å utvikle en nervegift kalt Novitsjok, sa han.

Russisk UD opplyser at Ryabkov fortsatt står inne for sitatet.

Storbritannia mener Russland sto bak angrepet på Skripal 4. mars, noe Moskva har avvist.

