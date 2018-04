Russland: Det viktigste er å avverge krig mellom Russland og USA i Syria

Russlands FN-ambassadør gir uttrykk for at det er fare for krig mellom Russland og USA i Syria, og sier at det viktigste nå er å avverge en slik utvikling.

– Det vi umiddelbart prioriterer, er å avverge krigsfaren, sa FN-ambassadør Vassilij Nebenzia etter et lukket møte i FNs sikkerhetsråd torsdag.

På spørsmål om han refererer til krig mellom Russland og USA, svarer han:

– Vi kan ikke utelukke noen alternativer, dessverre.

