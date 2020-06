Russland erklærer unntakstilstand etter at elven ble farget blodrød

20.000 tonn med diesel har lekket i elven Ambarnaya i nærheten av byen Norilsk.

Norilsk er en liten by i Nord-Russland, rundt 290 kilometer over polarsirkelen. Området er preget av mye industri, og den blodrøde elven med tusenvis av tonn med bensin skyldes at en stor bensintank gikk i stykker fredag 29. mai.

Ifølge russiske krisemyndigheter er bensintanken eid av det russiske gruveselskapet Norilsk Nikel, og nå får de kraftig kritikk av president Vladimir Putin som har ingenting til overs for den enorme miljøkatastrofen som utspiller seg. Han hevder at regionale myndigheter ikke har gjort jobben sin, skriver ABC News.

PÅ STEDET: Mannskaper er på stedet og prøver å få bukt med situasjonen. Foto: Yuri Kadobnov (Marine Rescue Service / AFP)

- Skal vi lære fra sosiale medier?

Putin skal være rasende over at lokale myndigheter brukte flere dager på å innføre tiltak. Det fikk guvernøren i regionen Krasnoyarsk, Alexander Uss, til å gi Putin svar på tiltale i en videokonferanse. Ifølge ABC News fortalte Uss at de oppdaget alvorlighetsgraden i situasjonen etter at lokalbefolkningen la ut videoer av den blodrøde elven på sosiale medier. Dette svaret fikk imidlertid Putin til å tenne på alle plugger.

- Hva, skal vi lære om krisesituasjoner fra sosiale medier, eller hva? sa en krass Putin til guvernøren, ifølge ABC News.

IKKE FORNØYD: Russlands president Vladimir Putin er alt annet fornøyd med det som har skjedd, og har erklært nasjonal krise. Foto: Alexey Nikolsky (Sputnik / AFP)

Onsdag 2. juni hadde Putin fått nok og erklærte unntakstilstand i området.

Arrestert direktøren

Etter ordre fra toppen har det også blitt åpnet en etterforskning etter hendelsen. Etterforskningen skal vise om noen vil bli tiltalt for miljøødeleggelser, skriver ABC News. Den sene responsen og om instrukser har blitt neglisjert blir nå sett på. Direktøren av kraftstasjonen hvor bensintanken lå er allerede arrestert og fått status som mistenkt, og den administrerende direktøren skal ha fått en advarsel.

WWF er også rasende etter miljøkatastrofen og har kommet med en uttalelse.

- Konsekvensene av dette er enorme. Det betyr fisk som dør, og fugler og andre dyr som blir forgiftet. Reinsdyrgjetere i området kan også lide store tap, sier Sergey Verkhovets, en talsmann for WWF Russland.