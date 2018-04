Russland lover raskere levering av våpensystemer til Tyrkia

Russlands president Vladimir Putin lover sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan at leveringen av luftvernsystemet S-400 skal gå raskere enn tidligere lovet.

– Vi har besluttet å framskynde tidsplanen for leveringen av disse svært effektive russiske systemene, sa Putin til journalister etter samtaler med Erdogan i Ankara tirsdag kveld.

Framskyndingen av produksjonen av luftvernsystemet S-400 skjer som følge av «forespørsel fra våre tyrkiske partnere og venner», sa Putin, som ikke kunne si noe om når leveringen skal være ferdig.

Russiske myndigheter uttalte i desember at den første leveransen skulle starte mot slutten av 2019 eller tidlig i 2020.

Avtalen skal ha en verdi på rundt 2 milliarder dollar. En så stor avtale der et viktig NATO-land har kjøpt våpen fra Russland, har skapt bekymring rundt Tyrkias strategiske vurderinger og om hvorvidt det russiske systemet vil være kompatibelt med systemene som alliansen bruker.

– Dette er Tyrkias beslutning. Vi har inngått en avtale om kjøp av S-400 fra Russland og denne saken er nå ferdig, sa Erdogan tirsdag, og indikerte dermed at Tyrkia ikke ser noen grunn til å lytte til kritikken.

NATO har tidligere uttalt at det er opp til alliansens medlemmer å bestemme selv hva slags militært utstyr de ønsker å kjøpe, men at det er viktig at systemene fungerer sammen.

