Russland med kraftig advarsel til Tyskland i Navalnyj-saken

Tysklands ambassadør har blitt kalt inn på teppet i protest.

Russerne hevder at de er utsatt for ubegrunnede anklager i forbindelse med forgiftningen av Aleksej Navalnyj. Samtidig advarer landet om at det diplomatiske forholdet til Tyskland kan stå i fare.

Ambassadør Geza Andreas von Geyr ble onsdag meddelt en protest mot «ubegrunnede anklager og ultimatum mot Russland», opplyser utenriksdepartementet i Moskva i en uttalelse.

Les også: Russisk opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj i koma etter mulig forgiftning

Det er åpenbart at tyske myndigheter bruker Navalnyjs situasjon som et påskudd for å bringe Russland i vanry, hevder utenriksdepartementet.

Se de sterke bildene fra da Navalnyj ble fraktet videre:



Russland gjentar at Berlin må svare på russisk påtalemyndighets krav om å få tilgang til bevisene, inkludert medisinske opplysninger, som fikk Tyskland til å slå fast at Navalnyj var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok. Navalnyj er en kjent opposisjonell og blant president Vladimir Putins argeste kritikere.

Dersom materialet ikke utleveres, vil det bli oppfattet som en «grov fiendtlig provokasjon» som vil være «full av konsekvenser for russisk-tyske forbindelser, samt en alvorlig komplikasjon av den internasjonale situasjonen», sier russisk UD.

Navalnyj, en 44 år gammel advokat, korrupsjonsjeger og opposisjonell, ble akutt syk på en tur til Sibir i august. Han ble evakuert til Berlin for behandling og ble denne uka tatt ut av kunstig koma.

(©NTB)